Le video-adozioni di Newsbiella.it: Stella e Olivia di Bulli e Pupe con la coda, FOTO e VIDEO

Bulli e Pupe con La Coda ODV ospita i propri cani in strutture dall’atmosfera domestica e famigliare per abituarli al loro futuro in famiglia. Nel biellese la sede è a Camburzano. Oltre a questo, le volontarie si occupano anche di vaccinare e fornire di chip tutti i loro ospiti. Questa settimana, l’Associazione ci presenta 2 cuccioli, Stella e Olivia, che si trovano a Casale Monferrato.

Stella

Stella è una cagnolina super bella ed intelligente, attiva, educata, buonissima, adora il contatto umano, una vera e propria cozza. Ha quasi 4 anni, è sterilizzata, chippata e vaccinata, pesa 12 kg.

Cerchiamo una famiglia che abbia tempo da condividere con lei e che la adotti come membro della famiglia. Non ama i gatti e con gli altri cani va a simpatia, quindi adozione come figlia unica. Per info Lorenza 348 938 0804 e Silvia 3409087029

Olivia

Olivia ha quasi 5 anni, lei è come uno scrigno pieno di gioie, appena trovata la chiave giusta troverete un vero tesoro! La sua timidezza iniziale è dovuta al fatto di essere sempre stata scartata e forse la nostra Holly pensa che nessuno le vorrà mai regalare l'amore di cui ha tanto bisogno.

Taglia media, brava al guinzaglio, educata e molto intelligente, perfetta con i cani maschi con cui va d'accordissimo, con le femmine va a simpatia, non testata con i gatti.

Sterilizzata, chippata, vaccinata e già a posto con prevenzione filaria attende ora solo la sua famiglia. Per info Lorenza 348 938 0804Silvia 3409087029