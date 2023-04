Valdilana, Valle Mosso: "Importante coltivare i valori di libertà e uguaglianza", il Sindaco parla ai bambini delle scuole FOTOGALLERY

"Abbiamo ritenuto importante trovarci oggi, in accordo anche con il dirigente dell'Istituto comprensivo, per ricordare cosa è successo 78 anni fa - ha detto il Sindaco Mario Carli ai bambini delle scuole di Valle Mosso che si sono trovati per commemorare la festa della Liberazione - Parlare di questa data è fondamentale perchè è una festa di tutti i cittadini italiani che ci permette di coltivare i valori di libertà e uguaglianza, importantissimi per la nostra realtà Quotidiana"

Occhi vivaci e attenti di bimbi, oggi 26 aprile, a cercare di capire cosa è stata la Resistenza e quali sono state le persone che nella nostra storia hanno lottato contro il nazi-fascismo proprio come veri supereroi che nei racconti di Gianni Chiorino, Presidente provinciale ANPI, hanno preso il nome di tante persone che per gli ideali di libertà hanno dato la vita. "Il 25 aprile deve per noi essere tutti i giorni dell'anno - ha detto Chiorino - perchè la libertà è qualcosa che si deve conquistare e mantenere viva ogni giorno, solo la dittatura è per sempre. Sono grato alle insegnanti che vi hanno preparato a questo incontro e spero ci sia la possibilità di venire nelle aule per continuare questo percorso"

I bimbi, accompagnati dai rappresentanti delle associazioni e dal Sindaco hanno infine deposto una corona d'alloro ai piedi del monumento ai caduti e sulle note dell'inno nazionale hanno poi concluso la cerimonia e sono tornati in classe.