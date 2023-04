A Strona la Festa della Liberazione con i bambini delle scuole FOTOGALLERY

L'amministrazione comunale di Strona, con il Sindaco Davide Cappio, ha commemorato oggi, 26 aprile la Festa della Liberazione con i bambini delle scuole.

"Scegliamo sempre questa data perchè per noi è importante coinvolgere i bambini che hanno già intrapreso un percorso di conoscenza, rispetto al significato di Resistenza e di quel periodo storico, grazie anche alla preziosa collaborazione di ANPI e dei docenti - ha commentato Davide Cappio, e rivolgendosi direttamente ai giovanissimi - i vostri insegnanti vi hanno certamente spiegato il significato di questa giornata e perchè sia importante tenere vivo il ricordo di quanto è successo e di chi ha combattuto e ha perso la vita per consegnarci il paese così come lo vediamo e lo viviamo oggi".

Il corteo, partito dalla piazza del Comune con Sindaco, Alpini, ANPI e associazioni in testa, ha raggiunto coi bambini il cimitero del paese per un momento di raccoglimento in ricordo dei caduti per poi dirigersi al cippo commemorativo di piazza Teatro, dove è stata deposta la corona d'alloro.

I canti dei bambini e le loro letture hanno fatto da contorno alla cerimonia coinvolgendo i presenti con l'energia propria di quella giovane età, fino al momento conclusivo sulle note dell'inno nazionale.