Sui dissuasori a Graglia i disegni di Francesco Schiapparelli e Letizia Pegoraro Rocchi, FOTO

Si è svolta al Teatro Comunale di Graglia, la premiazione del concorso indetto dal Comune, in collaborazione con la Scuola Secondaria, coordinati dalla professoressa Anna Arnaldi, avente come tema l’arredo urbano ed in particolare la realizzazione di n. 2 dissuasori del traffico dipinti secondo i disegni vincitori.

Hanno partecipato tutti i ragazzi delle 3 classi, per un totale di 56 partecipanti. A seguito della votazione, a scrutinio segreto effettuata a scuola con il voto dei ragazzi, degli insegnanti e della rappresentanza comunale, sono risultati finalisti 5 disegni realizzati da: Riccardo Perino (classe 3° D), Alberto Domenico Schiapparelli (classe 3° D), Bianca Mazzon (classe 2° D), Letizia Pegoraro Rocchi (classe 2° D) e Francesco Schiapparelli (classe 1° D).

Tutti i ragazzi sono stati premiati con un omaggio offerto da Lauretana SPA, mentre i finalisti hanno avuto un premio offerto dal Comune. Alla premiazione era presente la dirigente scolastica di Mongrando, professoressa Chiara Sperotto, il corpo insegnanti, il Sindaco Rocchi Avv. Elena e la Giunta Comunale.

A seguito della valutazione della commissione artistica, verranno realizzati sui dissuasori i disegni di Francesco Schiapparelli e Letizia Pegoraro Rocchi, i ragazzi sono già all’opera per dipingere i dissuasori in base ai bozzetti vincitori, che saranno poi posati in centro paese.