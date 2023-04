Al Centro estivo Ottavio Rivetti a Sala Biellese, "Un'estate in giro per il mondo"

La prima settimana si scoprirà la Spagna, la seconda il Brasile quindi l'India e tanti altri Paesi. Sono i temi del centro estivo Ottavio Rivetti a Sala Biellese che questo anno si terrà dal 12 giugno all'8 settembre e non a caso si chiamerà "Un'estate in giro per il mondo".

Grande novità di questo anno sarà la location con ampio prato in via Umberto 1°, al civico 98.

Queste le tariffe: 1 settimana €65, 2 settimane 110 euro, 3 settimane 135 e quattro 170.

Per i bimbi iscritti all'Asilo Ottavio Rivetti una tariffa speciale.

Per INFO telefonare al num: 371/3141349 - 333/6/27263- 340/6073464.