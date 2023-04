Ad Andorno la giornata del riuso

Il Comune di Andorno ha organizzato la giornata del riuso. Spesso in casa abbiamo oggetti ancora riutilizzabili, ma che non usiamo più.......Per non farli diventare rifiuti, portiamoli alla “Giornata del Ri-Uso”.

A qualcuno potrebbero ancora servire!!!!

L'appuntamento è il 29 aprile in P.zza Gramsci (P.zza del mercato) dalle 8.30 alle 10.30 conferimento materiali / 10.30 – 12.30 ritiro

E’ possibile portare tutto quello che è ancora in buone condizioni come mobili, elettrodomestici, giochi, vestiti, libri, soprammobili etc.

Al termine della mattinata il materiale rimanente sarà portato via e smaltito da S.e.a.b. S.p.A. L’Amministrazione Comunale sarà presente durante tutta la mattinata. Per informazioni contattare i n. 015.2478100.

In caso di maltempo l’evento sarà posticipato a data da destinarsi.