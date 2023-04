Tennistavolo, conclusa la stagione regolare di T.T. Biella

I Campionati a Squadre di tennistavolo sono giunti al capolinea. Con la disputa della settima ed ultima giornata del girone di ritorno sono state scritte le sentenze finali.

Serie B1. Gli avversari del TT Biella Carrozzeria Campagnolo erano i portacolori del Villa Romanò, formazione che, in classifica generale, seguiva a quattro lunghezze. I comaschi lasciano in panchina il loro numero uno Fontana sostituito dal giovane promettente Lombardi. Per la formazione di casa giocano capitan Eugenio Panzera, Simone Cagna e Francesco Gamba, promosso dalla B2 in sostituzione di Vincenzo Carmona, indisponbile. Parte Simone Cagna che, contro Lombardi, si fa sorprendere dal gioco molto aggressivo dell’avversario. Sotto di due set, Cagna non ci sta e, prese le opportune precauzioni, inizia ad ingranare vincendo con merito il match (-9/-9/7/6/8). Eugenio Panzera, contro Pugliese, parte come al solito, giocando molto bene; ma qualcosa subito si inceppa, inizia a sbagliare l’inverosimile, arrancando come non mai; si trascina al quinto set, ma qui soccombe (-3/2/-9/5/7). Francesco Gamba, un po’ teso per l’emozione dell’esordio in B1, opposto a Cerea, non riesce a entrare in partita (8/8/10) e il punteggio dell’incontro è sull’1 a 2. Anche nella partita successiva Eugenio Panzera non brilla: contro Lombardi soffre parecchio, riesce a riagguantare l’avversario e portarlo alla bella, ma qui è sconfitto (-9/8/3/-10/3): 1 a 3 per Villa Romanò. Simone Cagna si conferma invece ad alti livelli e, con un gioco spumeggiante, in tre set, supera Cerea. Francesco Gamba, ora meno contratto, gioca alla pari con Pugliese: la partita si chiude, a favore dell’avversario, solo al quinto set (7/-11/4/-8/6): gli ospiti salgono a quattro, a un punto dalla vittoria. Capitan Panzera si riscatta nel match con Cerea andando a vincere con facilità (9/6/4). L’incontro si chiude con la sconfitta patita da Francesco Gamba per mano di Lombardi, al termine di tre bei e combattuti set (16/8/8). Il campionato è ultimato con il lusinghiero piazzamento in terza posizione alle spalle di Nulvi e di Milano Sport. Classifica finale: Santa Tecla Nulvi Coop. San Pasquale 28, Aon - Milano Sport Tennistavolo 20, Tt Biella Carrozzeria Campagnolo 16, Asd Us Villa Romano' 14, A4 Verzuolo Tonoli – Scotta 12, Santa Tecla Ferraripay 12, Asd Tt Enjoy - All Tennis Tavolo 8, Tt Vigevano Sport - Studio Bianchi 0,

Serie B2. Nel campionato di B2, la formazione del T.T. Biella Reale Mutua - Pelle E Bagolin, era impegnata con i novaresi del Regaldi, ultimi in classifica e già retrocessi. L’incontro si è chiuso, con la vittoria dei biellesi alla nona partita ma, nonostante ciò, non si può dire sia stato particolarmente combattuto. Una sola partita infatti ha avuto l’epilogo al quinto set. Due punti di Tommaso Ferraris su Carassia e Pinto, due di Jaroslaw Klamut, su Rossati e Carassia e uno del debuttante Tommaso Sorrentino su Rossati. Da rimarcare la prestazione del bravo novarese Castagno, che, in tre partite, lascia agli avversari la miseria di 37 punti contro i suoi 99. La formazione biellese, nonostante la vittoria, retrocede nella serie inferiore. Classifica finale : A4 Verzuolo Tonoli – Scotta 28, Tt Vigevano Sport - Officina G.M. 24, G.S. G. Regaldi Novara "B" 20, Tennis Tavolo Torino 16, Gstt S.Salvatore Windtre Panorama-Al 10, Asd Tt Gasp Moncalieri 8,, Tt Biella Reale Mutua - Pelle E Bagolin 6, G.S. G. Regaldi Novara "A" 0.

Serie C2. Nel girone A, per il T.T. Biella-Legno era previsto il turno di riposo: la formazione (Tommaso Sorrentino, Luca Lanza e Stefano Erba) ha ottenuto, con un gande campionato, l’accesso ai play-off promozione, che si disputeranno ai primi di maggio a Settimo Torinese. Classifica: Tt. Biella-Legno 22, Tt.Ossola 2000 Ristorante Terminus 18, G.S. G. Regaldi Novara 14, Asd Frandent Group Torino Universitaria 12, Tt S. Salvatore - Gioielli Di Valenza 8, Tt Saoms Costa D'Ovada 8, Asd Tt Gasp Moncalieri "A" 2.

Nel girone C, venerdì sera, tra le mura amiche del PalaTiTiBiella, si è giocato l’incontro clou del campionato di C2 tra T.T. Biella RDM – Arredamenti David, e i rappresentanti della Sisport, team leader del girone, già certi, aldilà dell’esito dell’incontro, di chiudere in prima posizione. Per i lanieri, la vittoria, con qualsiasi punteggio, significava la seconda posizione e partecipazione ai play-off. L’incontro si è avviato, per i biellesi, in maniera decisamente favorevole. Subito Nicolò Manferedi e David Dabbicco si impongono rispettivamente su Bertolotto e sull’ostico Muraglia. Nel secondo turno di partite, sempre capitan Dabbicco, in grande spolvero, si sbarazza di Bertolotto (9/3/4), portando la squadra di casa sul tre a zero. Molto più combattuta la partita sull’altro tavolo, dove Matteo Passaro, forse eccessivamente falloso, perde in bella da Piazzolla.

Nel turno successivo tutto ritorna in parità. Nicolò Manfredi, al termine di una vera e propria maratona, viene superato da Piazzolla (9/-7/10/-9/12), mentre Matteo Passaro subisce il gioco di Muraglia, perdendo la partita (4/9/4). Il ritorno del capitano, che conferma l’ottima serata, porta lìincontro sul quattro a tre, con la vittoria in tre set. Sull’altro tavolo, Fabio Cosseddu, entrato in sostituzione di Matteo Passaro, incontra Bertolotto. Dopo aver perso il primo parziale (5), Cosseddu ingrana la giusta marcia e supera l’avversario (6/7). Tutto procede al meglio anche nel quarto set, dove l’atleta di casa, con grande facilità, si porta subito avanti 8 a 1; in palestra già aleggia un clima di festa, ma ecco che succede l’imponderabile: l’atleta di casa “si blocca” favorendo la rimonta dell’atleta ospite che vince il seti per 9 a 11. Dopo un set perso in questo modo, diventa veramente impossibile reagire positivamente e infatti l’ultimo parziale è facile appannaggio di Bertolotto (6), che porta l’incontro sul 4 a 4. In palestra non si sente volare una mosca. L’ultimo match, decisivo, vede di fronte Nicolò Manfredi a Muraglia; la partita si rivela subito durissima con il biellese che, pur patendo il gioco avversario, riesce comunque a giocarci alla pari, portando il match al quinto set, nel quale Manfredi regge sino a metà, cedendo infine per 6 a 11. L’incontro termina quindi per 5 a 4 a favore della Sisport., anche se, delle cinque partite vinte da Sisport, ben quattro si sono chiuse in bella, mentre nelle quattro vittorie del T.T. Biella RDM – Arredamenti David è stato ceduto un solo set, con computo finale a vantaggio di Biella con 20 set vinti e 16 persi. Magra consolazione.

Il sogno dei “moschettieri” di raggiungere i play off promozione termina qui, ma resta la certezza di aver disputato un’ottima stagione. Classifica: Tennistavolo Sisport A 26, C.R.D.C. Torino A 24, Tt. Biella Rdm Automazioni E Sicurezza 22, Tennis Tavolo Torino 14, Asd Tt Gasp Moncalieri "C" 10, Valledora Alpignano Pub 82 8, A.S.D. T.T. Enjoy Valmora 6, C.R.D.C. Torino S 2.

Serie D1. Trasferta proficua per la squadra del T.T. Biella Tintoria Ferraris, impegnata venerdì sera a Collegno in casa dell’Enjoy. I ragazzini, anche in assenza dell’esperto capitano Gianluca Servo, hanno battuto i locali con il punteggio di 4 a 2: un punto di Mattia Noureldin, uno di Federica Prola e due di Lodovica Motta su Roccato e Roggeri; i due punti dei padroni di casa sono arrivati per mano del “patron” dell’Enjoy Lovaldi. Purtroppo, però, questa bella vittoria a nulla è servita a evitare la penultima posizione in classifica e la relativa retrocessione. Classifica: A.S.D. Splendor 1922 28,, Pol Fc Vigliano Studio Loro 19, Gs Tt. Vercelli Merceria Monfrone 16, A.S.D. Asdtt Ivrea 14, T.T. Enjoy 12, Tt. Coumba Freide Aosta 11, Tt. Biella Tintoria Ferraris 10, Pol. Cedas Lancia - "Splendor" 2.

Serie D2. La formazione del T.T. Biella Pizzeria Giordano, composta da Stefano Torrero, Federico Arno, Angelo Lamagna, Alaa Noureldin e Michele Motta, ha ripostato nell’ultimo turno di campionato, avendo comunque già raggiunto l’obiettivo salvezza. Classifica: Tt. Pontdonnas 17, Asdtt Ivrea 16, A.S.D. T.T. Enjoy Sciapo' 14, Frandent Group Torino Universitaria B 13, Tt. Biella Pizzeria Giordano 11, Pierino Mazzetto "B" 7, Pol. Cedas Lancia 6.

Serie D3. I giovani del T.T. Biella Barbera Auto erano impegnati martedì nella trasferta serale in quel di Grugliasco, ospiti della formazione del CUS. Cinque a uno il risultato finale, a favore dei padroni di casa, col punto della bandiera conquistato da Alessio Peretti su Cagnoni. Buona prestazione di Alessia Fusca che porta al quinto set Sagliano; nulla da fare, invece per Gabriele Carisio e Giorgio Bonino. La classifica finale vede praticamente la squadra in ultima piazza, solo davanti ad una formazione della Sisport, ritirata prima dell’inizio del campionato. Classifica: Tt. Coumba Freide Aosta 19, Tennistavolo Sisport B 18, Tt Vercelli Nds Cash Register 18, Frandent Group Torino Universitaria C 13, Asd Polisportiva Fc Vigliano 10, Valledora Alpignano Rock And Pong 3, Tt. Biella Barbera Auto 2, Tennistavolo Sisport A rit.

