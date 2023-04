La J&G sui podi d'Italia, FOTO

2 Campi Gara, 4 Giorni di Competizione, 7 Categorie, 275 atleti questi i numeri del Campionato Italiano Individuali Mounted Games, svoltosi presso l’Arezzo Equestrian Center di Arezzo dal 22 al 25 aprile durante il Pony Master Show, per eleggere il migliore d’Italia.

In campo per la J&G La Scuderia di Cavaglià:

Si proclama Campione d’Italia Riccardo Maccarone in U12 , argento per Kiara Peila e bronzo per Noemi Maccarone e sempre nella stessa categoria entra in semifinale conquistando il 7° posto Alessandro Piccioni. 13°esima Bianca Fettarappa, 15°esima Viola Peila e 20°esima Simona Francesconi.

In U15 8° posto per Virgilia Lesquier, 30°esimo posto per Ginevra Gedda e 31°esima Miriam Pozzato.

36° posto per Mattia Michelone in U15PRO .

Risulta la migliore d’Italia Maria Sofia Pontello in U18 , bronzo per Marcella Bertolotti, 4° Giacomo Fontana e 7° Chiara Caracciolo.

In U18PRO conquista il bronzo Matilde Peila.

In Open 4° posto per Matilde Leone, 15° Sara Sovrano e 18° per Ludovica Ferrero.

In Open Pro gioca la finale Edoardo Leoncavallo finendo al 5° posto e 13° per Iacopo Molino.

Nel week end dal 26 al 28 maggio rivedremo gli atleti della nostra penisola disputare i Campionati Italiani a Squadre presso il Circolo Ippico Il Torrione di Tortona (AL).