Il piccolo driver di Postua Leonardo De Grandi a Cremona, FOTO

Palcoscenico di prestigio per il piccolo driver di Postua Leonardo De Grandi che nel weekend appena trascorso ha partecipato alla gara valida per la coppa Italia Karting sul circuito di Cremona.

Contro degli avversari decisamente di grande esperienza (protagonisti del campionato internazionale wsk) il portacolori della scuderia Rally & co torna a casa con molti segnali positivi a partire dalla quarta posizione ottenuta nelle qualifiche e dalla perla del giro più veloce in gara 1 terminata in 8° posizione assoluta, mentre in finale ottiene il sesto posto assoluto pagando sicuramente la scarsa abitudine al confronto con avversari di caratura internazionale ed alla gestione nella strategia di gara che porta il biellese a dare tutto subito, ma con la certezza di potersela giocare in futuro anche con loro visti i tempi ottenuti sul giro sempre da podio anche se non sempre ottenuti con costanza in tutta la gara.