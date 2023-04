Giovanili SPB, primo concentramento 6vs6 per la SPB Conad

Finalmente tornano in campo anche i più piccoli della Scuola Pallavolo Biellese. La Under 13 SPB Conad ha disputato il primo concentramento con il campo dei grandi. Due sconfitte che hanno lasciato vedere dei grandi miglioramenti già all’interno della stessa gara. Un buon approccio, che lascerà ai coach tanti spunti su cui lavorare in vista dei prossimi impegni.

Finisce l’avventura regionale per la SPB Lanificio di Sordevolo, che è stata sconfitta in casa da Lasalliano. Una battaglia durata quattro set, con i forti avversari che hanno staccato il biglietto per le final 4 regionali. Un grande campionato quello dei ragazzi dell'Under 15, che hanno potuto giocare contro i più forti coetanei della regione.

Sconfitta anche per la SPB Monteleone Trasporti, in trasferta contro i primi della classe del Volley Parella. Un 3 a 0 secco che rimanda le speranze di qualificazione alle final 4 regionali al primo maggio. La sfida sarà contro la Pallavolo Torino, una partita secca tra le mura del Palapajetta: chi vince andrà alle finali.

U13

SPB Conad - Pallavolo Scurato 0-3

Parziali: 15-25; 12-25; 16-25.

SPB Conad - Pallavolo Altiora 0-3

Parziali: 12-25; 17-25; 25-27.

A questo link potete trovare il calendario delle gare della U13 con tutti gli impegni della SPB Conad: https://www.fipavonline.it/main/gare_girone/43615 .

U15

SPB Lanificio di Sordevolo - Lasalliano Volley 1-3

Parziali: 23-25; 27-25; 17-25; 10-25.

A questo link potete trovare il calendario delle gare del girone A Regionale della U15 con tutti gli impegni della nostra SPB Lanificio di Sordevolo: https://www.fipavonline.it/main/gare_girone/43982/1 .

U17

Volley Parella - SPB Monteleone Trasporti 3-0

Parziali: 25-14; 25-16; 25-19.

A questo link potete trovare il calendario delle gare della U17 con tutti gli impegni della nostra SPB Monteleone Trasporti: https://www.fipavonline.it/main/gare_girone/44258 .