Da Lione a Saint-Vincent: le prove della ritmica Pietro Micca, FOTO

Saint Vincent, sabato 22 aprile.

Si svolge la seconda prova del Campionato regionale Individuale LA2/LB2 e la ritmica di Pietro Micca è presente con Peretto Carolina e Vezzoli Bianca.

Peretto Carolina svolge una buona gara proponendo cerchio e clavette. Guadagna l’argento con il secondo miglior punteggio al cerchio, sesta in classifica generale.

Vezzoli Bianca gioca il piglia tutto e, con due ottimi esercizi a palla e nastro, sbaraglia la concorrenza e si veste d’oro nella classifica generale e in entrambe le specialità.

Lione, domenica 23 aprile.

La veterana di Pietro Micca, Bocchino Francesca (classe 2006) sbarca sulla pedana di Lione per la prima fase del Campionato Francese. In prestito alla società Club Gymnique de Rillieux, presenta il suo cavallo di battaglia, l’esercizio alle clavette. Applaudita da tutti, realizza un esercizio impeccabile e guadagna la nota più alta di tutta la competizione (pnt 27.300).

Saint-Vincent 24-25 aprile.

Si ritorna sul territorio valdostano per la seconda prova del Campionato individuale regionale livello LC e LD.

Pasquadibisceglie Noemi, livello LD A2, si porta a casa un’esperienza magica. Si veste di bronzo in classifica generale grazie al suo programma a corpo libero e clavette. Ottimi anche i risultati della specialità: argento al corpo libero e oro alle clavette.

Carpano Clelia, livello LD A4, fa il suo esordio in questo livello difficile e di certo non si fa dimenticare. Con due bellissime composizioni a corpo libero e palla, guadagna il quinto posto in All around, argento al corpo libero e bronzo alla palla.

Micheletti Elisabetta, livello LC A2, grandi miglioramenti per la giovane ginnasta che scala la classifica con il suo esercizio alle clavette, per cui guadagna l’oro, e alla palla, per cui guadagna l’argento. Nona posizione in classifica generale.

Gallo Rebecca, livello LC A3, presenta il suo nuovo programma al nastro e alla palla. Buona la prima, vince l’oro nella specialità nastro e il bronzo alla palla. Termina la sua gara nona.

Giordano Isabella, livello LC A4, presenta due composizioni pulite e in netto miglioramento. Una buona prova per la giovane ginnasta, che ottiene l’argento al nastro e il settimo posto alla palla.

Dagostino Diletta, livello LC J1, si porta a casa due ottimi punteggi e la certezza di essere sulla strada giusta. Guadagna l’argento nella specialità nastro e il settimo posto alle clavette.

Pecollo Vittoria, livello LC J2. Per lei un’ottima prova a nastro e palla, migliora i suoi punteggi e si classifica prima alla palla e terza al nastro.

Saviolo Sofia, livello LC J2, presenta il suo programma a cerchio e clavette. Buona prova per lei che vince l’argento alle clavette e l’ottavo posto al cerchio.

“Siamo soddisfatte del lavoro di tutte ginnaste che hanno gareggiato questo weekend. Ora per alcune ci sarà un periodo di studio e scarico, mentre per altre ci sarà la preparazione alle fasi nazionali di Rimini a fine giugno” ci raccontano Marta Nicolo, direttrice tecnica, Irina Liovina ed Elisabetta Rosso, tecniche.