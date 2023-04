A Saint Vincent Rhythmic School stellare: tre ori e tre argenti per le RSgirls, FOTO

Nel week end lungo appena concluso (da sabato 22 a martedì 25 u.s.) presso il palazzetto dello sport di Saint Vincent (AO) con l’organizzazione della società Club des Sport, è andata in scena la seconda prova del campionato regionale FGI di ginnastica Ritmica Silver individuale, dei livelli A, B, C e in parte D (da quello con minori difficoltà a salire…).

Tali tipi di campionati prevedono l’esibizione da parte delle partecipanti di due performances, i primi livelli con attrezzi stabiliti mentre i livelli C e D con attrezzo a scelta: la classifica viene stilata sommando i punteggi delle due valutazioni rilevate dalla giuria. Nella quattro giorni di gare, dodici sono state le atlete della Scuola di ginnastica Ritmica di Tatiana Shpilevaya presenti e ben otto di loro sono salite sul podio. Nella giornata di sabato si sono svolte le prove del livello individuale A, B e della gara a squadre di Insieme.

Le prime a scendere in campo sono state le atlete del livello LA2, in questo caso le ginnaste dovevano effettuare esercizi a cerchio e clavette; per la Rhythmic School sono scese in pedana Alice Cola, nella categoria allieve 4, che si è classificata al secondo posto conquistando la medaglia d’argento e Giorgia Maria Bonifacio nella categoria J2 dove giungeva settima. La squadra di Insieme, partecipante al campionato LD1, composta da Beatrice Antorra, Giulia Bocci, Esther Sales Neto, Alessia Botto Steglia e Ilaria Giabardo ha effettuato un pregevole esercizio con palle e cerchi conquistando la medaglia d’argento. Nel livello LB 2, gli esercizi stabiliti dal regolamento tecnico sono palla e nastro, due RSgirls in gara, nella categoria A3, che si classificavano rispettivamente quarta Ginevra Viana e quinta Ginevra Segatto. Nella categoria J2, a difendere i colori blu/fuxia è stata chiamata Ilaria Giabardo, che con due ottime esibizioni ha ottenuto la medaglia d’oro. Nei giorni successivi sono scese in pedana le atlete dei livelli LC ed LD. Splendida la gara di Martina Brocchi che nelle LC A4 con due esibizioni senza macchia, a cerchio e palla, otteneva il primo posto su una trentina di partecipanti. Molto buona anche la gara di Iris Marchesi, nelle LD A4, che con due eccellenti prove a cerchio e nastro otteneva la medaglia d’argento. L’ultima giornata ha visto in gara le atlete Junior e senior LC. Nella categoria J2 Esther Sales Neto si è classificata sesta con un ‘ottima esecuzione al cerchio ed una prova alla fune da migliorare, mentre Giulia Bocci si è collocata al decimo posto con due esibizioni a palla e nastro in chiaro/scuro. Nella categoria J3 era Alessia Botto Steglia a tenere alto il vessillo della Rhythmic School; eccellenti le sue prove a palla e nastro che la giuria valutava da medaglia d’oro. Concludeva le routine delle RSgirls, nella categoria senior 2, Giada Vitale ottenendo una quarta posizione, frutto di un’ottima palla e di un’ esercizio alle clavette con qualche ombra. Hanno accompagnato le ginnaste in questa “maratona” ginnica la DT Tatiana Shpilevaya, l’allenatrice Arianna Prete e l’assistente Giada Mello Grand.

“Le nostre atlete si sono distinte per capacità tecnica, eleganza e per la precisione d’esecuzione – il commento dallo staff tecnico – e la giuria le ha premiate meritatamente collocandole ai vertici delle classifiche, generando molta soddisfazione in tutto il nostro gruppo. Molti sono stati i riscontri positivi, abbiamo però osservato anche alcune zone di miglioramento che nelle prossime settimane cercheremo di ottimizzare: c’è tutto il tempo per prepararsi al meglio e giungere al top della forma a fine giugno quando parteciperemo alle finali nazionali della Ginnastica in Festa – Summer edition di Rimini”.