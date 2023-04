Il “Condominio Solidale” domani a “Vediamoci Chiaro”, in onda su TV2000

Il “Condominio Solidale” sbarca in Tv. Domani, giovedì 27 aprile, nel corso della trasmissione “Vediamoci Chiaro”, in onda su TV2000 (visibile sui canali 28 del DTT e 157 di SKY) alle ore 10,30, verrà trasmesso un servizio realizzato nella palazzina di piazza Molise 1, dove sono stati intervistati sia alcuni dei condomini residenti, sia l’assessore alle Politiche abitative Isabella Scaramuzzi.

Il "Condominio" si configura come una residenza autonoma per anziani a rischio di solitudine, volta a rappresentare una soluzione non generica al bisogno di “casa” della terza età. Il progetto di assistenza e coinvolgimento attivo e diretto dei condomini ivi residenti è gestito dalla Cooperativa Sociale Maria Cecilia (responsabile del progetto è Barbara Francescon), in collaborazione con gli operatori dei Servizi Sociali del Comune di Biella, che congiuntamente hanno messo in atto interventi di supporto e assistenza, oltreché di socializzazione e inclusione a favore degli anziani.