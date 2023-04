Viola la sorveglianza speciale: per un 32enne pregiudicato scattano i domiciliari

Aveva l'obbligo di soggiorno nel Comune di Biella ma è stato trovato fuori dal territorio e per questo motivo è stato arrestato.

Per un pregiudicato 32enne colpevole di reati contro la persona e il patrimonio sono scattati a questo punto i domiciliari che hanno posto in essere i Carabinieri di Occhieppo, in attesa di disposizioni specifiche.