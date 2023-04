Pascolo abusivo, Carabinieri Forestali di Sordevolo impegnati in attività di prevenzione

Il 24 aprile 2023 i militari della Stazione Carabinieri Forestale di Sordevolo hanno inviato, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Biella, competente per territorio, informativa a carico di ignoti per i reati di invasione di terreni e pascolo abusivo, in seguito ad una denuncia sporta il 4 aprile 2023 da un uomo, 48enne di Cerrione (BI), poiché nella serata del 30 marzo u.s. ignoti avevano condotto un gregge, di notevoli dimensioni, al pascolo all’interno di terreni di sua proprietà, in Cerrione, lungo la sinistra orografica del torrente Elvo.

Sono attualmente in corso accertamenti tesi ad individuare i responsabili, con riscontri sulla tracciabilità ufficiale di soggetti documentati in zona al pascolo in circostanze di spazio temporali d’interesse.

I Carabinieri Forestali della Provincia sono costantemente impegnati nell’attività di controllo per la prevenzione del fenomeno del pascolo abusivo.