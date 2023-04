Investito nella notte un capriolo a Biella, in Corso Europa

L'investimento di un animale selvatico non fa purtroppo quasi più notizia, se non che l'incidente questa volta è avvenuto in centro a Biella, in corso Europa.

A chiamare i soccorsi per chiedere aiuto è stato nella notte intorno all'1 e mezza un ragazzo di 23 anni che si è visto attraversare la strada da un capriolo che non è riuscito a schivare.

Sul posto è arrivato il personale addetto al recupero dell'animale, sono arrivati i carabinieri per i rilievi del caso e il carro attrezzi per portare via l'auto, una jeep.