A Valdilana nei guai un minorenne denunciato per “detenzione illecita di stupefacenti ai fini di spaccio”

Oggi, mercoledì 26 aprile 2023, alle ore 08:00 circa, in Valdilana, i militari della locale Stazione Carabinieri hanno deferito in stato di libertà, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Torino, uno studente minorenne classe 2005, incensurato del luogo, poiché ritenuto responsabile di “detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio”.

Alle ore 03:30 antecedenti, in Valdilana, durante un servizio perlustrativo, gli operanti hanno controllato l’odierno indagato a bordo del proprio motociclo, trovandolo in possesso di gr. 35 (trentacinque) circa di sostanza stupefacente tipo “hashish” e la somma in contanti di circa € 150 (centocinquanta), probabile frutto del traffico illecito.

La successiva perquisizione domiciliare svolta presso l’abitazione di residenza ha consentito di rinvenire ulteriore materiale idoneo al confezionamento e taglio di stupefacenti. Quanto recuperato è stato sottoposto a sequestro.