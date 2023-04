All’asilo Ottavio Rivetti di Sala Biellese c’è aria di grandi cambiamenti!

È con immenso piacere che l’amministrazione comunica la scelta di introdurre il metodo Montessori a partire dall’anno scolastico 2023 - 2024. Questa decisione comporta necessariamente un rinnovamento strutturale dei nostri locali, che da settembre avranno un aspetto del tutto nuovo in linea con i principi del metodo. I vostri bambini verranno accolti in un ambiente a loro misura in cui potranno sentirsi a casa e sviluppare la propria indipendenza. I materiali messi a disposizione saranno una guida in questo senso favorendo lo sviluppo della motricità grossa e fine, del linguaggio e della creatività. La maestra preparerà l’ambiente partendo dall’osservazione dei bambini e li accompagnerà nel loro viaggio supportandoli senza mai imporsi, perché solamente loro possono essere architetti del proprio percorso di crescita e di apprendimento.

Per ogni informazione non esitate a contattarci, saremo ben felici di rispondere alle vostre domande!