Quando parliamo di chiamare NCC parliamo praticamente del servizio di noleggio un conducente e cioè un trasporto privato che ci mette a disposizione un autista professionista con un veicolo di sua proprietà o di proprietà di un'impresa che serve per trasportare delle persone

Ma soprattutto parliamo di un servizio che praticamente viene utilizzato ormai da molte categorie diverse di persone e per molti motivi diversi ed è utilizzato come alternativa ai Taxi fermo restando che tra i due ci sono varie differenze che vanno prese in considerazione per non fare confusione

Ad esempio per quanto riguarda questo servizio di noleggio un conducente accetta delle prenotazioni anticipate e quindi non fa servizi di stazionamento, e ciò significa che non possono essere prenotati in strada e soprattutto la tariffa è concordata in anticipo, e non calcolata in base al chilometraggio del viaggio come può succedere con un taxi e quindi in base al tassametro.

Praticamente è un servizio molto utile per quelle persone che richiedono servizi di alta qualità e di trasporto personalizzati e soprattutto per quelle persone che hanno bisogno di un autista che si adatti ai loro tempi e alle loro esigenze e quindi ai loro bisogni, e gli esempi sono tanti da questo punto di vista

Quindi potremmo parlare dei turisti che magari hanno bisogno e desiderano a visitare una città o più città all'interno di una regione e vogliono farlo in modo rilassato senza dover essere loro a noleggiare una macchina e quindi a stare in mezzo al traffico, e un servizio del genere per loro sarebbe una mano dal cielo

Così come un servizio del genere potrebbe essere richiesto da persone che vogliono arrivare in albergo dall'aeroporto o vogliono essere accompagnate in aeroporto o tutte e due le cose, e sanno benissimo che un servizio del genere potrebbe essere davvero molto comodo

Sono tante le circostanze per le quali potrebbe essere comodo un servizio di noleggio con conducente

Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte sono tante le circostanze rispetto alle quali può essere utile un servizio di noleggio con conducente ad esempio un'altra situazione potrebbe essere quella di un businessman che vuole viaggiare con questo tipo di servizio per immagini e professionalità così da non dover noleggiare un'auto, e la stessa cosa la possiamo pensare per quelle persone che hanno bisogno di trasportare clienti o collaboratori aziendali in un modo molto confortevole, e anche qui in un modo molto elegante

In ogni caso parliamo di un servizio che ormai è abbastanza diffuso sia in Italia che in Europa considerando che ci sono varie agenzie che lo offrono e basterà dare un'occhiata sul web e troveremo tante possibilità da questo punto di vista

Per quanto riguarda le tariffe intanto possiamo chiedere dei preventivi per avere un'idea e poi possiamo decidere anche di pagare online oppure di pagare all'autista direttamente

In ogni caso sarebbe molto utile chiedere come funziona la politica di rimborso se per qualche motivo dovessimo dover annullare il viaggio magari per cause di forza maggiore, e quello può sempre capitare