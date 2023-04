Quando parliamo del servizio di ambulanza privata da Roma a Pisa e quando parliamo di questo servizio in generale a prescindere dal tragitto parliamo di un'opzione molto interessante di un servizio che fa parte comunque della sanità privata, e quindi è un servizio a pagamento, che può essere messo a disposizione per varie categorie di persone che hanno bisogno di un trasporto sanitario per qualsiasi tipo di emergenza medica e quindi per qualsiasi tipo di necessità o di cure

Quindi parliamo di persone che in questo caso hanno bisogno di spostarsi da Roma a Pisa per qualsiasi motivo che riguardano la loro condizione clinica e non possono utilizzare né mezzi di trasporto privati e nei mezzi di trasporto pubblici semplicemente perché non sono nelle condizioni e hanno bisogno di un'assistenza sanitaria continua

Possiamo prendere l'esempio di una persona che magari ha avuto un incidente e ha fatto un primo pezzo di convalescenza all'ospedale e poi deve continuare con un percorso di riabilitazione per esempio in questo caso a Pisa per stare sul tema del nostro articolo e che è una persona che ha bisogno dell'assistenza sanitaria professionale durante il trasporto e quindi ha bisogno dell'aiuto di infermieri o di infermiere, e in certi casi anche di medici e paramedici dipendendo dalla sua specifica situazione clinica naturalmente

Tra l'altro all'interno di questi mezzi ci saranno tutte le dotazioni che servono per quanto riguarda la gestione di emergenza medica e quindi possiamo parlare di un defibrillatore per fare solo un esempio e da questo punto di vista non c'è nessuna differenza con le ambulanze pubbliche anche per quanto riguarda i protocolli che chi ci lavora all'interno deve rispettare

Anzi se a noi ci mettono in un'ambulanza senza dirci nulla non è che ce ne rendiamo conto che siamo in un'ambulanza gestita da una società di autoambulanza invece che in una ambulanza pubblica gestita dal servizio sanitario nazionale, perché le differenze non ci stanno

Si tratta solo di due realtà che offrono servizi diversi e nel caso di quella pubblica non la paghiamo direttamente, mentre nel caso di quella privata si

Sono molti i motivi che ci potrebbero spingere a contattare un servizio che ci mette a disposizione un'ambulanza privata

Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte comunque sono molti i motivi che possono spingerci a contattare un servizio di ambulanza privata e già abbiamo fatto alcuni cenni, e possiamo pensare anche a quei pazienti che hanno una mobilità ridotta o quei pazienti che hanno delle patologie acute e devono andare appunto in una clinica più specialistica della loro stavano prima

Di certo anche se ci sono varie realtà che si occupano di questo servizio e quindi parliamo di società di autoambulanze non dobbiamo , o meglio non dovremmo muoverci all'ultimo minuto, ma sarebbe meglio muoverci con un certo anticipo altrimenti non troviamo quello che vogliamo trovare

Per quanto riguarda il costo del servizio dipende dal numero dei chilometri e in questo caso tra Roma e Pisa, oltre ai costi fissi vari