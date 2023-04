Michele Colombo, neo Presidente della Fondazione CRB: "Sono onorato per questo importante compito"

Oggu, 26 aprile, si è riunito presso la sede l’Organo di Indirizzo della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella.

Tra i punti all’ordine del giorno la nomina del Presidente in sostituzione del Dott. Franco Ferraris il cui secondo mandato quadriennale era scaduto e non più rinnovabile.

E’ stato eletto il Dott. Michele Colombo.

Il Presidente della Fondazione, che presiede l’Organo di Indirizzo, è Presidente del Consiglio di Amministrazione e pertanto rappresenta la Fondazione a tutti i livelli.

«Ringrazio i componenti dell’Organo di Indirizzo per la fiducia accordatami e mi appresto con onore e dedizione a svolgere questo importante compito per il territorio così come chi mi ha preceduto. In questi anni sarà fondamentale il lavoro di squadra per il bene comune grazie alle tante competenze che sono e saranno presenti negli Organi della Fondazione» dichiara il Presidente Michele Colombo.

I componenti dell’Organo di Indirizzo hanno salutato il Presidente Franco Ferraris esprimendogli la riconoscenza e il plauso per il suo straordinario lavoro alla guida dell’Ente svolto per otto anni.

Ferraris ha ringraziato gli Amministratori e ha salutato il nuovo Presidente con l’augurio che il clima di collaborazione positiva che ha caratterizzato la sua Presidenza possa continuare per il futuro.