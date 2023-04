Fondazione, oltre 450mila euro per i progetti del Biellese: deliberata la prima “Sessione generale progetti”

Ammontano a oltre 450 mila euro i contributi deliberati nell’ambito della prima “Sessione generale progetti” dal Consigli di Amministrazione della Fondazione, un contributo molto importante per le varie realtà operanti sul territorio. Sono state in totale 92 le richieste dai diversi enti che operano nei settori di intervento della Fondazione, con esclusione del settore Attività Sportiva, perché ricompreso in uno specifico bando.

“La Fondazione ha fatto uno sforzo economico importante per sostenere con questa sessione erogativa i progetti realizzati in vari settori di intervento dagli enti territoriali e non rientranti in specifici bandi – spiega il Presidente Franco Ferraris – non entro in questa sede nel merito delle singole iniziative, tutte valide e che genereranno un forte impatto sulla vita del Biellese, ma sottolineo l’importanza di questi contributi che nascono da un ampio ascolto del territorio e da un lavoro costante con gli enti per ottimizzare le risorse disponibili. Inoltre voglio esprimere un ringraziamento particolare ai membri del Consiglio di Amministrazione per aver deliberato questi contributi e alla struttura operativa della Fondazione per il prezioso lavoro svolto in questi anni nell’analisi, deliberazione e accompagnamento dei progetti e delle attività che rafforzano i legami comunitari del nostro territorio”.

Tra i progetti più interessati va citato, nell’ambito dell’Educazione, istruzione e formazione, Big picture Learning, un modello di formazione sperimentale e inclusiva che la Fondazione ha sostenuto con un contributo di 5.500 euro e che sede presso l’ex Istituto Losana, spazio in pieno centro cittadino che ha contribuito a rivitalizzare. Il modello Big Picture, avviato ufficialmente nel 1995 negli Stati Uniti, e poi adottato da oltre 275 istituti in tutto il mondo, mette lo studente al centro del proprio percorso di apprendimento facendogli fare esperienza del mondo, un’esperienza poi rielaborata a scuola con il supporto di Advisor, per la parte umana ed emotiva, e di un Mentor, per l’aspetto professionalizzante, per poi tornare nella realtà esterna alla scuola e riattivare il ciclo.

Fondamentale in questo cammino è anche la comunità di persone in cui è inserito: la famiglia e i suoi compagni. Nel settore Arte, attività e beni culturali sono stati assegnati € 8.500 all’Amministrazione del Santuario di Oropa per la realizzazione del progetto Itinerari dello Spirito - il Cammino di Oropa tra Biellese e Canavese - Fase 2. Il progetto, sostenuto nella fase d’avvio anche dalla Compagnia di San Paolo nell’ambito del Bando “In luce. Valorizzare e raccontare le identità culturali dei territori”, prevede tre fasi pluriennali al fine di rafforzare il Cammino di Oropa fino al territorio canavesano. Numerosi i partner coinvolti: oltre all’Amministrazione del Santuario di Oropa, capofila del progetto, Fondazione BIellezza, Associazione Movimento Lento, Fondazione di Comunità del Canavese, Associazione Amici di Belmonte Onlus e Fondazione Santuario di Graglia.

Il Cammino di Oropa, che attualmente si snoda per 60 km attraverso quattro tappe, da Santhià al Santuario di Oropa, passando per la Serra Morenica e il Santuario di Graglia, verrà esteso all’area del Canavese, includendo il Santuario e Sacro Monte di Belmonte, collegando tra loro luoghi di grande spiritualità e dalla forte valenza culturale.

L’estensione del Cammino per altri 50 km permetterà di proporre a chi ha già percorso una volta il Cammino “tradizionale” di ripetere l’esperienza attraversando un territorio altrettanto affascinante caratterizzato dalla serra morenica, un paesaggio unico al mondo, e tre siti UNESCO: il Santuario e Sacro Monte di Oropa, la città di Ivrea e il Sacro Monte di Belmonte. Il Cammino di Oropa, che sarà percorribile per oltre 100 km complessivi, si innesta alla Via Francigena, collegandosi a uno dei principali itinerari devozionali europei, e sarà in seguito estendibile anche al biellese orientale.

Il progetto inoltre ha il pregio di unire la valorizzazione territoriale con un’attenzione particolare agli aspetti sociali: tra le principali finalità, lo sviluppo dei due territori dal punto di vista turistico, che avverrà attraverso la tracciatura del sentiero e la realizzazione di una piattaforma di booking che agevolerà le prenotazioni delle strutture ricettive collocate lungo il Cammino; parallelamente, è previsto il coinvolgimento di giovani in situazione di disagio in attività formative e tirocini finalizzati all’apprendimento di competenze legate alla fruizione del cammino, come l’accoglienza, la comunicazione turistica e la cura dei sentieri.

Nel settore Salute va citato il contributo di € 5.000 alla Lega Italiana per la Lotta Contro i Tumori Associazione Prov. di Biella – Biella, per la realizzazione del progetto Ambulatorio urologico: la diagnosi precoce del tumore prostatico. Si tratta di un’importante azione di prevenzione sul territorio volta a identificare la patologia in modo precoce garantendo migliori prospettive di guarigione. In ambito Volontariato, filantropia e beneficenza un progetto particolarmente interessante è quello messo a punto dal Comune di Biella e sostenuto con € 7.000 intitolato “Con Te Mamma 2023”. Si tratta di un progetto di affiancamento e sostegno alle neo-mamme dedicato a sostenere le donne nelle delicate fasi che accompagnano la nascita dei figli in una società sempre più priva di grandi reti familiari e sociali.

Una difficoltà acuita dalla pandemia e che ha lasciato segni profondi che oggi si vuole cercare di contrastare con questo progetto che prevede diverse azioni di sostegno alla genitorialità. Nell’ambito dello Sviluppo locale ed edilizia popolare locale la Fondazione ha sostenuto con € 8.500 l’Enoteca Regionale del Biellese e della Serra per la realizzazione del progetto Restart Malvarosa per il rilancio dello speciale ristirante gestito da ragazzi diversamente abili che ha ricevuto negli anni la visita del Presidente Mattarella e del Ministro per le disabilità Locatelli. Una realtà innovativa che sta combattendo la sfida della sostenibilità economica dopo aver vinto quella dell’inclusione.

Questo l’elenco completo dei contributi deliberati: Prima Sessione Generale Progetti (TOTALE € 452.000,00)

SETTORI RILEVANTI € € 432.500,00

Educazione, istruzione e formazione, incluso l’acquisto di prodotti editoriali per la scuola € 140.000,00

€ 8.500,00 Associazione ABC Onlus – Biella, per la realizzazione del progetto Anistemi (levarsi in piedi, dalla terra verso il cielo);

€ 8.500,00 Associazione Genitori Chiavazza Aps – Biella, per la realizzazione del progetto Rigiochiamo al C'entro;

€ 7.000,00 Fuoriluogo Ets – Biella, per la realizzazione del progetto #Fuoriluogo Kids & Young - Nona Edizione;

€ 7.000,00 Associazione Culturale Echo Art – Genova, per la realizzazione del Master di Specializzazione di Musicoterapia in Oncologia e nelle Cure Palliative;

€ 7.000,00 Angsa Biella Aps-Associazione Nazionale Genitori Persone con Autismo – Biella, per la realizzazione del progetto Creiamo una rete per l’autismo;

€ 7.000,00 Azienda Sanitaria Locale Biella – Biella, per la realizzazione del progetto Cura di sé, dell’altro e degli ambienti di vita. Linguaggi poetici e azioni verbo-visive;

€ 7.000,00 Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore - Cameri (NO), per la realizzazione del progetto Biobitech - nuove tecnologie per la scoperta della biodiversità;

€ 7.000,00 Associazione Pacefuturo Odv – Pettinengo (BI), per la realizzazione del progetto Tessere pace. Cucire relazioni / Weaving peace. Sewing relations;

€ 7.000,00 Asilo Infantile di Pratrivero Scuola Materna – Valdilana – Fraz. Trivero (BI), per la realizzazione del progetto Fondi integrativi Asilo Infantile Scuola Materna di Pratrivero;

€ 7.000,00 Cooperativa Sociale Raggio Verde Onlus – Vigliano Biellese (BI), per la realizzazione del progetto Percorsi inclusivi in cucina;

€ 5.500,00 Big Picture Learning Italia – Biella, per la realizzazione del progetto Big Picture Learning Italia_2023;

€ 5.500,00 Upbeduca - Università Popolare Biellese per l'Educazione Continua – Biella, per la realizzazione del progetto A scuola di socializzazione;

€ 5.500,00 Biella Cresce Acpd – Biella, per la realizzazione del progetto Biella Cresce - formazione continua;

€ 4.500,00 Keys, le Chiavi di Lettura – Sagliano Micca (BI), per la realizzazione del progetto Memoria e sofferenza attraverso la storia degli Alpini nelle guerre;

€ 4.500,00 U.B.A. Unione Biellese Astrofili – Occhieppo Inferiore (BI), per la gestione dell'Osservatorio Astronomico - attività didattica e formativa 2023;

€ 4.000,00 Piccola Fata Odv – Pettinengo (BI), per lo svolgimento dell’attività 2023;

€ 4.000,00 A Piccoli Passi si Cresce Aps – Vigliano B.se (BI), per la realizzazione del progetto il Mondo di Anya Centro polifunzionale per il bambino e la famiglia;

€ 3.500,00 Il Tempo Magico Aps – Brusnengo (BI), per la realizzazione del progetto Un tempo magico per me;

€ 3.500,00 Comune di Muzzano – Muzzano (BI), per la realizzazione del progetto Servizi integrativi educativi per l'asilo infantile di Muzzano;

€ 3.500,00 L'Agricultura Aps – Veglio (BI), per la realizzazione del progetto il Bosco come maestro… sostenibile!;

€ 3.500,00 Parrocchia S. Eusebio Prete – Pollone (BI), per la realizzazione del progetto Verso l'altro;

€ 3.000,00 Istituto Comprensivo di Vigliano Biellese – Vigliano B.se (BI), per la realizzazione del progetto Mettiamo il naso fuori da scuola;

€ 3.000,00 Istituto Comprensivo Pray – Pray (BI), per la realizzazione del progetto vecchi mestieri, nuove opportunità;

€ 2.500,00 Anbima Prov.Le Biellese – Occhieppo Inferiore (BI), per la realizzazione del progetto Progetto Educere - Giovaninbanda" Banda Musicale Giovanile Provinciale Anbima Biella - Laboratorio di formazione e perfezionamento strumentale;

€ 2.000,00 Amici dell'AIMC di Biella – Biella, per la realizzazione del progetto Buon 2024 ... diversi ma Insieme;

€ 2.000,00 Liceo del Cossatese e Valle Strona – Cossato (BI), per la realizzazione del progetto quattro passi al Liceo;

€ 2.000,00 Associazione Genitori Vandorno Aps – Biella, per lo svolgimento dell’attività 2023;

€ 2.000,00 Associazione di Volontariato Scuola Materna Cerruti – Biella, per la realizzazione del progetto corsi di motoria e musica;

€ 1.500,00 Associazione Insieme per Crescere – Strona (BI), per la realizzazione del progetto La strana fattoria - laboratorio d'espressione teatrale e canto per i bambini della Scuola Primaria;

€ 1.500,00 Asilo Infantile Istituto Ambrosetti – Sordevolo, per la realizzazione del progetto Scoprire, conoscere, crescere. Nessuno escluso.

Arte, attività e beni culturali € 61.000,00

€ 8.500,00 Amministrazione Santuario di Oropa – Biella, per la realizzazione del progetto Itinerari dello Spirito - il Cammino di Oropa tra Biellese e Canavese - Fase 2;

€ 8.500,00 Docbi - Centro Studi Biellesi Odv – Pray (BI), per lo svolgimento dell’attività 2023 Promozione della cultura biellese e del patrimonio industriale;

€ 7.000,00 Art'è Danza Asd – Biella, per la realizzazione del progetto Bielladanza - Edizione 2023;

€ 7.000,00 Circolo Culturale Sardo "Su Nuraghe" – Biella, per lo svolgimento dell’attività ordinaria 2023: parole e memoria, cultura sarda nel Biellese;

€ 7.000,00 Storie di Piazza Aps – Bioglio (BI), per la realizzazione del progetto Contiamo su di noi - H2O;

€ 7.000,00 Opificiodellarte – Biella, per la realizzazione del progetto Pratiche di slancio - quinta edizione;

€ 7.000,00 Montessori Incontra Tutti Aps – Biella, per la realizzazione del progetto Zoe Salvamondo nell'arcipelago Biellese;

€ 5.000,00 Associazione della Trappa Onlus – Sordevolo (BI), per lo svolgimento dell’attività di valorizzazione della Trappa di Sordevolo - Anno 2023;

€ 1.500,00 Associazione Filodrammatica i Nuovi Camminanti – Biella, per lo svolgimento dell’attività 2023;

€ 1.500,00 Associazione Montagna Amica – Biella, per lo svolgimento dell’attività annuale 2023;

€ 1.000,00 Casa Museo dell'Alta Valle del Cervo – Rosazza (BI), per la realizzazione del progetto Patrimoni da condividere e conservare: i fondi fotografici della Casa Museo dell'Alta Valle del Cervo;

Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa € 15.500,00

€ 5.500,00 Tessere La Salute – Biella, per la realizzazione del progetto Tessere la salute meglio solidali che solitari";

€ 5.000,00 Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - Ets/Aps- Biella, per la realizzazione del progetto A me gli occhi - scuole medie 2023;

€ 5.000,00 Lega Italiana per la Lotta Contro i Tumori Associazione Prov. di Biella – Biella, per la realizzazione del progetto Ambulatorio urologico: la diagnosi precoce del tumore prostatico;

Volontariato, filantropia e beneficenza € 175.500,00

€ 8.500,00 Apb Amici Parkinsoniani Biellesi Odv – Biella, per la realizzazione del progetto C.A.S.A;

€ 8.500,00 A.I.A.S. - Sezione di Biella e del Biellese Aps – Gaglianico (BI), per la realizzazione del progetto Cresciamo insieme alla nostra casa;

€ 8.000,00 G.V.V. Santa Maria Assunta – Cossato (BI), per la realizzazione del progetto Sostegno alla povertà 2023;

€ 7.000,00 Comune di Biella – Biella, per la realizzazione del progetto Con Te Mamma 2023 - progetto di affiancamento e sostegno alle neo-mamme;

€ 7.000,00 Cooperativatantintenti Società Coopertiva Sociale Onlus – Biella, per la realizzazione del progetto Per filo e per segno. Trame di comunità;

€ 7.000,00 Paviol Aps- Percorsi Antiviolenza Onlus – Biella, per la realizzazione del progetto Oltre la chiave;

€ 7.000,00 A.P.D. Pietro Micca – Biella, per la realizzazione del progetto Centro estivo 2023;

€ 7.000,00 Parrocchia San Cassiano – Biella, attività educativa e formativa per bambini e giovani - anno 2023;

€ 7.000,00 Parrocchia San Germano – Tollegno (BI), attività parrocchiale; € 7.000,00 Comune di Cossato – Cossato (BI), per la realizzazione del progetto Centro estivo 2023;

€ 6.500,00 Associazione A.Gen.D.A - Genitori di Disabili – Biella, per la realizzazione del progetto Obiettivo benessere in famiglia;

€ 6.500,00 Associazione Let Eat Bi, Il Terzo Paradiso in Terra Biellese – Biella, attività associazione Let Eat Bi;

€ 6.500,00 Associazione Condividere Comunità Papa Giovanni XXIII Torino San Giorgio Canavese (TO), per la realizzazione del progetto Centro in movimento;

€ 5.500,00 Gruppo di Volontariato Vincenziano "San Giuseppe" Odv – Biella, per la realizzazione del progetto Sostegno al servizio di volontariato di buon vicinato;

€ 5.500,00 Centro di Aiuto alla Vita di Biella Odv – Biella, per la realizzazione del progetto Mantenimento attività di accoglienza mamma/bambino;

€ 5.500,00 A.I.M.A. Biella - Associazione Italiana Malattie di Alzheimer – Biella, per la realizzazione del progetto Operatività centro Mentelocale (aprile-settembre 2023);

€ 5.500,00 Sportivamente Scs – Biella, per la realizzazione del progetto R...Estate con noi 2023;

€ 5.500,00 Associazione Itaca - Cerrione (BI), per la realizzazione del progetto Agricoltura e inclusione sociale;

€ 5.500,00 Biella Rugby Club Asd – Biella, per la realizzazione del progetto Campus estivo rugby;

€ 5.500,00 A.S.A.D. Biella Associazione Sportiva Dilettantistica – Biella, per la realizzazione del progetto Sport e inclusione: le due parole vincenti;

€ 4.000,00 Associazione Nomafie Biella – Biella, per lo svolgimento attività 2023;

€ 4.000,00 Comune di Sordevolo – Sordevolo (BI), per la realizzazione del progetto Nessuno escluso. L'estate a Sordevolo;

€ 4.000,00 Le Rive Rosse Senza Frontiere Onlus – Curino (BI), per la realizzazione del progetto Emozioni circolari;

€ 4.000,00 Istituto San Cassiano – Biella, per la realizzazione del progetto Volontario?...volentieri! non c'è 2 senza 3 - o meglio - non c'è nulla senza te;

€ 4.000,00 A Ruota Libera Società Cooperativa Sociale, per la realizzazione del progetto Ti Sos... tengo a casa;

€ 4.000,00 Società per gli asili notturni Umberto I Odv Ets – Torino, per la realizzazione del progetto Attivazione di uno studio odontoiatrico e oculistico per prestazioni gratuite in Biella;

€ 4.000,00 Parrocchia di San Lorenzo – Candelo, per la realizzazione del progetto Centro estivo 2023;

€ 3.500,00 Harambee Aps – Biella, per la realizzazione del progetto Harambee 2023: orti condivisi;

€ 3.000,00 Parrocchia Nostra Signora di Oropa al Villaggio Lamarmora – Biella, per la realizzazione del progetto estive bambini e ragazzi;

€ 3.000,00 Comune di Masserano – Masserano (BI), Centro estivo 2023;

€ 2.000,00 Centro di Accoglienza l’Arcobaleno Odv – Biella, per la realizzazione del progetto Centro di accoglienza l’Arcobaleno Odv;

€ 2.000,00 Famiglie In Gioco – Camburzano, per la realizzazione del progetto Centro estivo Camburzano 2023;

€ 2.000,00 Parrocchia di S. Ambrogio di Sordevolo – Sordevolo (BI), per la realizzazione del progetto attività estive per bambini, ragazzi e giovani della comunità di Sordevolo;

Sviluppo locale ed edilizia popolare locale € 40.500,00

€ 8.500,00 Enoteca Regionale del Biellese e della Serra – Biella, per la realizzazione del progetto Restart Malvarosa;

€ 8.500,00 WWF Oasi E Aree Protette Piemontesi Odv – Biella, per la realizzazione dell’attività 2023 (Oasi Giardino Botanico di Oropa);

€ 7.000,00 Fondazione Pistoletto Onlus – Biella, per la realizzazione del progetto Osservatorio biellese sull'acqua;

€ 5.500,00 Agenda Digitale Biellese Aps – Biella, per la realizzazione del progetto Database multimediale infinito;

€ 5.500,00 Terra della Lana Sport Benessere Turismo Moda – Biella, per la realizzazione del progetto Terra della Lana 2023;

€ 4.000,00 Castelletto Cervo - Castelletto Cervo (BI), per la realizzazione del progetto di rifunzionalizzazione e valorizzazione skill park Castelletto Cervo;

€ 1.500,00 Comune di Benna - Biella (BI), per la realizzazione del progetto 40 Anni di Amicizia senza frontiere;

ALTRI SETTORI € 19.500,00 Ricerca scientifica e tecnologica € 19.500,00

€ 7.000,00 Tondo Aps Circular Threads 2.0 – Milano, per la realizzazione del progetto La transizione circolare del tessile e della moda;

€ 7.000,00 Associazione A.MA.RE Biella – Biella, per la realizzazione del progetto borsa di studio in memoria del prof. Vercellone e del prof. Garella per due studenti di medicina università di Torino e di Milano;

€ 5.500,00 Politecnico di Torino – Torino, per la realizzazione del progetto di validazione del dispositivo MeteoTracker.