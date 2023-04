Amministrative 2023, Corrado Sola presenta “Noi di Mezzana”

Corrado Sola, attuale Vice Sindaco di Mezzana Mortigliengo, si candida alla carica di primo cittadino alle elezioni amministrative del 14-15 maggio.

Corrado Sola, 61 anni, sposato con Annalisa e padre di 3 figli, laureato in architettura, per lavoro è responsabile dei servizi urbanistica, edilizia privata e lavori pubblici al Comune di Valdilana. Esperienza amministrativa arricchita dalla sua presenza nell’amministrazione comunale di Mezzana dal 1999, con carica di Vice Sindaco dal 2008.

Corrado Sola presenta la lista “Noi di Mezzana” i cui membri sono tutti residenti in paesi. Questi i candidati consiglieri. Maria Agnese Capellupo, anni 24 anni, segretaria. Luca Corona, 43, magazziniere. Mauro Dalla Valle, 51, impiegato tecnico. Federico Fangazio, 52, operaio. Alessandro Fila, 42, impiegato. Marco Gianesella, 42, ingegnere. Vilmer Ginevro, 71, pensionato. Giorgio Levis, 32, medico. Silvia Bacchiega, 53, operatrice socio sanitaria. Sonia Radice Maracet, 51, impiegata.

“Vogliamo proporre – dichiara Corrado Sola - una nuova visione amministrativa, in costante contatto con la comunità ed in assoluta trasparenza con essa, così da condividere necessità, obiettivi ed azioni. I nostri obiettivi sono il sostegno a famiglie e fasce più deboli. La sicurezza del territorio. La promozione e valorizzazione di risorse paesaggistiche e culturali, di eventi ed occasioni per far conoscere Mezzana, un paese tranquillo ed accogliente. La manutenzione di patrimonio pubblico e viabilità, e la massima attenzione alla spesa".