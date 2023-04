Valdilana, Soprana: Si riuniscono cittadini e istituzioni per celebrare il 25 aprile FOTOGALLERY

In Frazione Baltigati della località di Soprana, a Valdilana, in piazza Cherokee il Sindaco Mario Carli, insieme all'amministrazione, ha salutato i convenuti dopo la deposizione della corona d'alloro a cura dei Vigili del Fuoco di Ponzone: "Il 25 aprile è la data in cui l'Italia è cambiata con la sconfitta del nazi-fascismo. Ogni anno celebriamo questo giorno e ricordiamo l'impegno a difesa di quei valori - ed ha così proseguito - colgo l'occasione per esprimere la mia preoccupazione per le dichiarazioni ed il comportamento di alcuni rappresentanti delle Istituzioni e della politica che in alcuni casi sono apparse divisive e inadeguate rispetto al ruolo esercitato". Gianluca Foglia Barbisin ha ripercorso i tragici momenti che hanno visto l'Italia in balia della furia nazi-fascista ricordando i tanti gesti dei partigiani per difendere la libertà e catturando l'interesse e l'attenzione dei presenti.