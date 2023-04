Tennis Tavolo final eight coppa Italia fase regionale

Buona prestazione della formazione cossatese dello Splendor Pizzeria la Bussola che centra un o splendido terzo posto nella finale della fase regionale di coppa Italia,che si è svolta domenica 23 aprile nel palatenda di Mottalciata.

A vincere la competizione e nello stesso tempo qualificarsi per le finali nazionali , è stato il Carmagnola che contro ogni pronostico ha piegato in finale il favorito Piossasco A.

Per lo Splendor invece , piegato dopo una combattutissima sfida dal Piossasco A nella prima gara, con la vittoria contro il Piossasco B nelle eliminatorie, centra il pass per la finale per il terzo e quarto posto che si aggiudica battendo con un perentorio 3 a 0 il Cus Torino-

Per i cossatesi grande prestazione nei doppi con 3 vittorie firmate Capodiferro/Trevisan, 2 vittorie per Pronesti e una a testa per Capodiferro e Trevisan.

La stagione che ha consacrato la promozione in C2 si chiude cosi nella maniera più positiva possibile in attesa della nuova avventura in C2.