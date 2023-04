Marcia Alpina Regolarità, Benvenuto Passuello secondo a Postua

Postua, caratteristica località a confine con la Valsessera e la Valsesia, paese dei presepi, ha ospitato domenica 23 aprile la 2° prova di campionato regionale piemontese di marcia alpina di regolarità.

La manifestazione è stata organizzata dal G.E Lessona con il patrocinio del Comune di Postua e la collaborazione del gruppo alpini e la Pro Loco locale. Il Comune di Postua ha offerto il trofeo alla prima Associazione classificata e il gruppo alpini una coppa all’Associazione più numerosa.

35 i concorrenti intervenuti a onorare gli sforzi degli organizzatori, i quali hanno tracciato un percorso che ha portato i partecipanti ad ammirare le bellezze di questo paese. Il primo settore tutto attraverso le viuzze strette ma caratteristiche di un paese di montagna; il secondo settore una salita non molto impegnativa che si è poi prolungata al terzo con l’arrivo al Santuario della madonna di Loreto. Il quarto settore un’impegnativa discesa verso il mulino Strarobbo, ha condotto i concorrenti, dopo 9Km e 700 metri, attraverso il sentiero degli alpini al termine della gara situata al centro polivalente.

Ricca la premiazione con premi per tutti, durante la quale, si è voluto ricordare quattro persone legate al G.E Lessona: Amelio Crotti, Massimo Bartolla, Alberto Cagnoni e Mario Canna; le cui famiglie hanno donato un cesto di prodotti alimentari per i primi tre classificati nella categoria unica e al primo classificato in quella dei Ragazzi.

Un ringraziamento il presidente Revolon Tiziano l’ha fatto al Sindaco D’Alberto Donatella e a tutta l’amministrazione comunale, al gruppo alpini per l’impegno e la collaborazione alla preparazione del percorso e per il sostegno durante la gara, ai tre sponsor: Acconciature Albachiara, Escavazioni Ruffino e Autoriparazioni Giardino, per finire il supermercato Conad di Cossato.

La classifica finale vede il trionfo di Negro Claudio della Polisportiva Villardorese che con sole 83 penalità ha avuto la meglio di Passuello Benvenuto secondo con 87 penalità, chiude il podio Angelino Giorzet Stefano a soli 13 centesimi di secondo da Passuello.

Cortese Laura ha vinto la categoria Ragazzi con 635 penalità e Carnevale Valentino si è aggiudicato la categoria base con 126 penalità.

Classifica categoria unica: 1° Negro Claudio ( Villardorese), 2° Passuello Benvenuto (Zegna), 3° Angelino Giorzet Stefano( Genzianella), 4° Pivotto Valerio (Pietro Micca Biella), 5° Caucino Stefano (Pietro Micca Biella), 6° De Giorgis Emilio (Zegna), 7° Pivotto Flaviano (Pietro Micca Biella), 8° Gnoato Franco (Zegna), 9° Brera Giorgetto (Genzianella), 10° Mancin Sandro (La Pero Cossato), 11° Rocci Giuseppe (Villardorese), 12° Fontana Vittorio (Genzianella), 13° Coda Caseia Daniele (Zegna), 14° Catella Sonia (Genzianella), 15° Fortunato Massimo (Zegna), 16° Piletta Alan (Genzianella), 17° Bergero Giuliano (Pietro Micca Biella), 18° Petitti Lucia (Genzianella), 19° Perino Mauro (Genzianella), 20° Mo Ezio (Genzianella), 21° Dell’Orco Davide (Zegna), 22° Azzalin Luigino (Villardorese), 23° Massera Catherine (Pietro Micca Biella), 24° Sottomano Daniele( Villardorese), 25° Lazzarotto Riccardo (Zegna), 26° Prione Giada (Zegna), 27° Godenzini Stefano (Zegna), 28° Taverna Camilla (Genzianella), 29° Levis Silvano (Pietro Micca Biella), 30° Perin Mantello Silvio (Zegna).

Categoria Ragazzi: 1° Cortese Laura (Zegna), 2°Usarco Matilde (Zegna). Categoria Base: 1° Carnevale Valentino (Villardorese), 2° Ferrero Barbara (Villardorese), 3° Rizzo Luisa (La Pero Cossato).

Il trofeo Comune di Postua è andato al G.S Ermenegildo Zegna con 161 punti, 2° Pietro Micca Biella con 154, 3° G.S Genzianella con 138,4° Polisportiva Villardorese con 118 e 5° La Pero Cossato con 42. La coppa offerta dal gruppo alpini di Postua è stata vinta dal G.S Ermenegildo Zegna come Associazione più numerosa.

Prossimo appuntamento domenica 30 aprile alla Viera di Coggiola con la gara sociale del G.S Genzianella, dove oltre alla gara, ci sarà una camminata attraverso le frazioni di Viera accompagnata da una persone del G.S Genzianella.