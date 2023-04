Piste ciclabili, tassa rifiuti, Costa delle Noci, tanti gli argomenti in consiglio comunale a Biella giovedì

Sono tanti gli argomenti che saranno trattati in consiglio comunale a Biella convocato per giovedì 27 aprile.

La seduta inizierà alle 15 con le interrogazioni, si parlerà della pista ciclabile di via Cernaia, della Costa delle Noci e del mercato coperto comunale. La discussione sulle interrogazioni terminerà alle ore 16, e da tale ora i lavori proseguiranno per la trattazione dell' Ordine del giorno. Tra i punti in discussione di sono una variazione al bilancio, la tassa sui rifiuti (tari), approvazione tariffe 2023 a fronte della revisione infra periodo del piano economico finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti, e in materia di tributi dell' approvazione del nuovo regolamento per la disciplina delle entrate comunali.