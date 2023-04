Fotoclub Biella domani, mercoledì 26 aprile ha organizzato una serata aperta al pubblico con l'autore Enzo Massa Micon.

Fotografo valdostano di www.alteluci.it, Micon racconterà la sua evoluzione fotografica soffermandosi in particolare sulla sua ricerca di una fotografia essenziale e spiazzante.

L'appuntamento è in sede in via Monte Mucrone 3 a Biella alle 21.