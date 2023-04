Odore di gas in piena notte, a Biella i residenti lanciano l’allarme

Alcuni residenti avvertono un intenso odore di gas proveniente dalla strada e, in piena notte, allertano i Vigili del Fuoco. Il fatto è accaduto poco dopo l’1.30 di oggi, 25 aprile, in via Delleani, a Biella.

Sul posto una squadra che, nel giro di un’ora, ha individuato la perdita e messo in sicurezza l’area. Sembra che la fuoriuscita provenisse da una cabina per la riduzione della pressione.