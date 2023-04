Biella, anziana cade a terra davanti al Tribunale mentre attraversa la strada: i passanti lanciano l’allarme FOTO

Attimi di paura a Biella, dove nella mattinata di oggi, 25 aprile, per un’anziana di circa 83 anni caduta accidentalmente a terra mentre era intenta ad attraversare la strada davanti al Tribunale. A dare l’allarme alcuni passanti che hanno notato in presa diretta la scena.

Sul posto è giunta velocemente l’ambulanza con il personale sanitario a bordo che ha provveduto ad assistere la malcapitata. In seguito, è stata trasportata al Pronto Soccorso in codice verde per le cure del caso. Presenti anche gli agenti della Polizia Locale per i rilievi del caso.