Cossato: "Tutto è partito dal 25 aprile e chi ama l'Italia non può non amare questa data" - foto e video Ciccarelli

"E' una festa della Nazione, una data che rappresenta il punto massimo della lotta della Resistenza e di tutti gli italiani che amano la libertà - ha commentato il Sindaco di Cossato Enrico Moggio. E ancora - tante erano le donne partigiane che hanno lottato per la libertà e sono state molto importanti ma si parla troppo poco di loro".

"Ai giovani dobbiamo insegnare cosa è la resistenza e la storia della liberazione dell'Italia - ha detto Gianni Chiorino, Presidente ANPI - e questo compito spetta a noi".

Alpini, associazioni, Forze dell'Ordine e rappresentanti del PD e dei sindacati e un folto pubblico di cittadini hanno riempito la Piazza Angiono che oltre alla commozione per il ricordo dei partigiani che hanno dato la vita per la liberazione, hanno applaudito all'esibizione della piccola Linda Compagnoni, che col violino ha intonato le note di Bella Ciao e dell'Inno alla Gioia, e a quella dei fratelli Poma che sui testi di Guccini e di De Gregori hanno riportato alla mente ricordi e spunti di riflessione in musica.