Ramella Pralungo al 25 Aprile a Cossila San Grato: "La democrazia non è in discussione", FOTO e VIDEO

Ramella Pralungo al 25 Aprile a Cossila San Grato: "La democrazia non è in discussione"

"Festeggiate il 25 Aprile ma siate sempre attenti e sempre presenti a dire che oltre quel confine non si va, perchè la democrazia non è in discussione", queste le parole del presidente della Provincia Emanuele Ramella Pralungo chiamato come oratore ufficiale alla celebrazione del 25 Aprile a Cossila San Grato.

A parlare a nome dell'ANPI Valle Oropa è stata Renata Renata Giovannini: "Grazie alle parole di Don Perini che ci indicano la strada a tutti noi, credenti e non, grazie al Presidente della Provincia di Biella di essere qui oggi, grazie agli Alpini e ai Cantori Salesi e in particolare tutti i partigiani che per tutta la vita hanno mantenuto vivo il ricordo di quella memorabile stagione e ci hanno insegnato ad affermare e a sostenere con forza i valori di liberta giustizia uguaglianza e di pace scritti nella Costituzione con il loro impegno e il loro sacrificio".

I Cantori salesi si sono esibiti in alcuni canti dedicati alla giornata di festa.