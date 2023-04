Portula rende omaggio ai caduti della Resistenza, corteo e omaggio floreale per il 25 Aprile FOTO e VIDEO

Portula rende omaggio ai caduti della Resistenza, corteo e omaggio floreale (servizio di Nicola Rasolo per newsbiella.it)

Portula rende omaggio ai caduti della Resistenza. In occasione del 25 Aprile, la comunità dell’alta Valsessera si è riunita in piazza per celebrare il 78° anniversario della Liberazione.

Alla Santa Messa del mattino, celebrata da don Carlo Borrione, sono seguiti gli interventi del sindaco Fabrizio Calcia Ros e di Giuseppe Rasolo dell’Istituto per la Storia della Resistenza di Varallo. In seguito, il corteo ha fatto tappa prima al Monumento dei caduti di Piazza Chiesa poi al cimitero sulle note del corpo musicale.

Presenti, oltre a giovani e cittadini, anche le penne nere del paese. Di seguito le parole del primo cittadino di Portula.