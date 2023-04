Lavori di pulizia e messa in sicurezza nei rio di Valdilana

Serie di interventi in corso a Valdilana. L’amministrazione comunica l’avvio dei lavori di pulizia e messa in sicurezza del territorio comunale, con particolare attenzione al Rio Scoldo, al Rio Bura e al Rio Viola in frazione Lora di Trivero e al Rio Tolera in località Mosso.L’importo del finanziamento regionale è di 36.000 euro.

Il progetto prevede in particolare il taglio a raso della vegetazione arborea e arbustiva presente lungo l’alveo e le sponde dei corsi d’acqua sopra citati e l’allontanamento del materiale di risulta in zona di sicurezza.