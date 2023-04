25 Aprile, cerimonia a Candelo. Il messaggio del sindaco Gelone: “Siamo baluardi viventi della democrazia”

Anche a Candelo si è tenuta la cerimonia del 25 Aprile, alla presenza di autorità, famiglie, amministratori e studenti.

Assente per un piccolo malore fisico il sindaco Paolo Gelone che, attraverso i propri canali social, ha voluto comunque far sentire la sua presenza leggendo i nomi dei Caduti del paese, assieme ad un messaggio rivolto alla popolazione: “La Festa della Liberazione è una giornata importante per l’intera nazione e va celebrato festeggiando con gioia. La libertà e la liberazione sono valori che appartengono a tutti, senza distinzioni e polemiche. Tutti noi siamo baluardi viventi della democrazia e dobbiamo dimostrarlo tutti i giorni. Non a parole ma con i gesti e i comportamenti. Candelo l’ha sempre fatto, con impegno e convinzione. Un grazie alle nostre associazioni che collaborano con la nostra amministrazione. A loro va la nostra gratitudine: sono orgoglioso del mio paese e dei suoi cittadini”.