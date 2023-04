25 Aprile a Ponderano, Locca: "Dobbiamo ancorarci ai valori della Resistenza e della Costituzione" , FOTO e VIDEO

25 Aprile a Ponderano, Locca: "Dobbiamo ancorarci ai valori della Resistenza e della Costituzione per affrontare il momento storico che stiamo vivendo", foto Mattia Baù

Prima un momento celebrativo e di riflessione davanti al municipio, quindi la sfilata per le vie del Paese e la deposizione della corona d'alloro ai Caduti. Anche a Ponderano nella mattina di oggi martedì 25 aprile è stata celebrata la Libertà.

ecco il video del discorso

"Dopo gli anni della pandemia, con varie restrizioni necessarie, finalmente torniamo insieme a celebrare questo momento tanto rappresentativo - ha esordito il sindaco Roberto Locca nel suo discorso -. Una celebrazione segnata però purtroppo ancora da troppi eventi negativi, che riguardano popolazioni e persone, dove continuiamo ad assistere a una deriva continua verso disvalori che abbiamo il dovere e il diritto di proteggere. Dobbiamo ancorarci ai valori della Resistenza e della Costituzione per affrontare il particolare momento storico che stiamo vivendo, con il dolore di una guerra che sta facendo sanguinare il cuore dell'Europa, che si aggiunge ai numerosi altri conflitti presenti in altre parti del mondo. In tale contesto oggi più che mai è necessario ribadire l'importanza della Libertà e dell'uguaglianza, della democrazia, dell'indipendenza, principi ricavati dalla nostra Costituzione"

Il primo cittadino ha poi proseguito ribadendo la necessità di aiutare quelle persone coinvolte in conflitti, rivolgendo una partecipare attenzione allo sguardo di quei bambini ai quali troppo presto è stata tolto il sorriso della loro età. "Abbiamo il diritto di restituire loro il sorriso e di asciugargli le lacrime" ha concluso Locca.