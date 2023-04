25 Aprile, a Mongrando ANPI e Filoni: “Se siamo in democrazia è grazie al sacrificio di chi ha dato la vita” (foto di A. Bozzonetti per newsbiella.it)

“Oggi, più che mai, dobbiamo ricordare il sacrificio di chi ha dato la vita. Oggi se possiamo dire, fare e scrivere ciò che vogliamo lo dobbiamo ai caduti della Resistenza. Dovremmo ricordarlo sempre. Se siamo qui, in democrazia, è grazie a loro”. A parlare il sindaco di Mongrando Antonio Filoni nel corso del suo intervento per la Festa della Liberazione.

Stamattina, infatti, la popolazione si è data appuntamento in piazza XXV Aprile per la deposizione della corona d’alloro e le parole delle autorità. Presente anche il presidente dell’ANPI provinciale Gianni Chiorino. Sempre in mattinata avranno luogo momenti simili nella frazione Curanuova e San Lorenzo e, in serata, si terrà il concerto della Società Filarmonica di Occhieppo Inferiore APS al Polivalente del paese.