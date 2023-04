25 Aprile, a Donato bagno di folla con tantissimi sindaci FOTO

Bagno di folla a Donato per il 78° anniversario della Liberazione. Da stamattina sono presenti giovani, famiglie, cittadini, associazioni e sindaci provenienti non solo dal Biellese ma anche dai vicini Canavese e Vercellese. Alla deposizione dei fiori alla Cascina Lace, sono seguiti gli interventi delle autorità sulle note della Banda Musicale di Donato e del Coro Bajolese.

L’augurio per il vicesindaco Paolo Bonino è che il 25 Aprile “sia l’occasione di costruire il futuro e parlare di sanità, lavoro, scuola, ambiente e degli ideali che ci hanno lasciato i partigiani. Ideali non divisivi ma base della nostra Costituzione, come l’antifascismo. Avere dei luoghi come questi è importante, soprattutto per discutere di futuro, ricordare chi ha combattuto e gridare mai più guerre”. A mezzogiorno avrà luogo il pranzo condiviso presso l'area monumentale.