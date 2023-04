25 Aprile a Benna: "Ricordiamoci di difendere ed alimentare quotidianamente la libertà"

Domenica a Benna si è tenuta la celebrazione del 78° anniversario della Liberazione.

L'evento è stato organizzato in collaborazione con il Gruppo Alpini. "Al termine della messa - si legge sulla pagina social del Comune - abbiamo ricordato coloro che con sofferenza, eroismo e spesso pagando con la propria vita hanno lottato per la libertà e l'indipendenza dall'opposizione nazifascista. Voglia questa ricorrenza essere un monito di pace ed un appello al non arrendersi di fronte alla prepotenza. Ricordiamoci di difendere ed alimentare quotidianamente la libertà e di trasmettere questi ideali alle generazioni future, perché il ricordo e l'esempio non vengano dimenticati dal passare del tempo e dalla contrapposizione degli eventi. Che il 25 Aprile sia la Festa dell'Italia intera e di tutti gli italiani e non un giorno strumentalizzato da molti per creare spaccatura all'interno del nostro Paese. Viva la Liberazione, viva la Repubblica, viva l'Italia!".