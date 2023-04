Una corsa dedicata alla memoria di Giuliano Fighera a due mesi dalla morte

Una corsa dedicata alla memoria del fotografo e Alpino Giuliano Fighera, mancato all'affetto dei suoi cari lo scorso 14 febbraio, all'età di 62 anni.

A realizzarla Claudio Canatone, in collaborazione con la Polisportiva Cedas Lancia, chiamata appunto Trofeo della Memoria. La manifestazione non competitiva, andata in scena ieri mattina, 23 aprile, ha visto la partecipazione di circa 50 runners, alla presenza dei familiari.

Gli stessi hanno ringraziato organizzatori e podisti per la dimostrazione d'affetto verso un uomo che ha dedicato la sua vita all'arte della fotografia. Al termine della gara, premiazioni e ristoro per tutti.