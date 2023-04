Ginnastica Artistica Femminile, Sveva Botto vice campionessa regionale

A Torino, domenica 23 aprile, la portacolori di Ginnastica Biella Sveva Botto, anno di nascita 2014, è ancora salita sul podio nella terza ed ultima prova del campionato regionale Gold Allieve, in categoria Allieve 1.

Con una buona prova, ha raggiunto il secondo posto nella prova, risultando seconda anche in classifica generale. Per la Vice Campionessa Regionale Allieve 1, il prossimo impegno sarà di ben figurare nella finale Nazionale che si svolgerà a maggio a Napoli! I complimenti alla nostra ginnasta e alle tecniche Sara Battagion e Irina Sitnikova per l’impegno.