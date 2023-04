Brc, i risultati del fine settimana

U15 - TORNEO 4 VALLI

23.04.23 a Biella

Il Torneo 4 Valli è stato vinto da Rugby Varese, seguito nell’ordine da: Biella Rugby e Rugby San Mauro. Hanno partecipato oltre alle tre squadre finite sul podio: Gattico Rugby, Rugby Milano, Stade Valdotain, Cus Genova, Rivoli Rugby, Amatori Union Milano, Rugby Rovato, Rugby Noceto e VII Rugby Torino.

Risultati BRC.

Fase a gironi. Gattico 0 – Brc 29. Mete: Grillenzoni (tr. Salussolia), Corcoy, Vatteroni, Parenzini, Pidello. Brc 7 – Cus Genova 5. Mete: Grillenzoni (tr. Salussolia). Brc 12 – Milano Sud 10. Mete: Grillenzoni, Parenzini (tr. Salussolia).

Semifinali. Brc 5 – San Mauro 0. Mete: Salussolia. Rovato 5 – Brc 7. Mete: Parenzini (tr. Salussolia).

Finale 1°/2° posto. Brc 0 – Varese Rugby 22.

Biella Rugby: L. Grillenzoni; Follador, Deni, Baiguera, Parenzini; Salussolia, Bocchino; Corcoy, Vatteroni, Gheller; Rossi, Mastantuono; Senfet, Ferro, Protto. A disposizione: Borio, Pidello, Facchetti, Gorla, Maccora, Calgaro, Vitta.

Edo Barbera, coach: “I ragazzi giocano un ottimo torneo, lottando per ogni partita e arrivando imbattuti alla finale, persa purtroppo contro un ottimo Varese Rugby. Come tecnici siamo molto soddisfatti della voglia e della grinta messa in campo, raggiungendo risultati considerati remoti ad inizio stagione”.

SERIE C

23.04.23 Biella Rugby v Rugby Volpiano 27-8 (17-3)

Marcatori. Mete: Boraso (2), Zanotti (2), Bodone. Trasformazioni: Poli

Biella Rugby: Savatteri; Marazzato, Boraso, Poli, Ciano; Varese, Longo; Zanotti, Salussolia (58’ Panatero), Zaporozhets; Bottero (55’ Nesterenko), Bodone (58’ Chtaibi); Bortolot (50’ Gatto), Salerno (55’ Zignone), Agnolio (63’ Arbore)

Riccardo Marmiroli, coach: "Ottima prestazione per una squadra che ha visto il rientro di due infortunati da inizio stagione e l’inversione sperimentale di ruoli nella mediana. Tutti i ragazzi hanno dato il meglio e sono riusciti a mettere in pratica con lucidità le cose allenate durante le due settimane di pausa, consentendoci di ottenere un risultato molto soddisfacente”.

U19

23.04.23 Biella Rugby v VII Rugby Torino 7-40

Marcatori. Mete: Fasolo. Trasformazioni: Moretti

Biella Rugby: Defilippi; Panizza (47’ Pierotti), Panetti, Fasoli (62’ Censuello), Nardi; Moretti, Negro; Givonetti, Trocca, Gregori; Cafaro, Buturca (57’ Molinatti); Zavallone, Casiraghi, Gibello (53’ Stanichievici).

Emilio Vezzoli, coach: “Partita mai in discussione, dove gli ospiti fanno valere le loro qualità. Tanti, troppi errori condannano il Biella a difendere per la maggior parte della partita. Purtroppo è mancato anche l'aspetto mentale e attitudinale. C'è da lavorare per finire questa stagione al meglio”.

U17

23.04.23 Cus Genova v Biella Rugby 32-19 (8-14)

Marcatori. Mete: Meneghetti, Borno, Chiorboli.Trasformazioni: Salussolia (2)

Biella Rugby: Rava; Pavesi (41’ Chiorboli), Grillenzoni (cap.), E. Castello, Menegetti (65’ Formigoni); Salussolia, Besso; Avanzi, Rossi (41’ Rossi), Pagliano (60’ M. Castello); Poli (44’ Cacopardo), Mosca; Silvestrini (41’ Pacchiarotti), Bredariol (55’ Curatolo), Borno.

Silvio Ceccato, coach: “Partita con Cus Genova molto tesa, la squadra si è comportata abbastanza bene nel primo tempo, con risultato in bilico e Biella in vantaggio. Nel secondo tempo abbiamo fatto molta fatica a rintuzzare le azioni di pick and go che il CUS Genova continuava a fare. L’ultimo quarto di gara la squadra ha perso completamente il filo della partita. Risultato comunque bugiardo: discreto il lavoro in attacco, anche se sui sostegni siamo ancora deficitari, mentre dobbiamo migliorare molto la difesa per evitare partite di questo tipo. Dal punto di vista mentale subiamo ancora troppo e dobbiamo lavorarci".

U13

22.04.23 Brc vince il Torneo di Sanremo battendo in finale Antibes 3-2

U11/9

23.04.23 Brc U11 si classifica al secondo posto del torneo di Sanremo cedendo solo al Grasse.