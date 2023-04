Basket femminile giovanile, per la BFB under 17 è ora della finalissima

L'Under 17 del Basket Femminile Biellese ha concluso domenica il suo cammino in campionato. L'ultima partita della seconda fase, quella di Coppa Piemonte, ha sancito l'en plein di vittorie. Portando a casa l'ennesimo risultato positivo, 69 a 38 sul fanalino di coda College Romagnano, la squadra biellese ha chiuso il girone con 8 vittorie su 8. Ora l'ultimo ostacolo per alzare la coppa è Fossano, capace di ribaltare in casa il pronostico e la differenza canestri contro Aosta.

La data della finale è il 7 maggio. La Federazione deve ancora esprimersi sulla sede della gara. Biella è candidata, ma essendosi proposta anche per ospitare le Final Four di Serie C, la finale potrebbe essere disputata altrove. Nel frattempo la società si gode questo risultato, di per sé già un successo, maturato non solo per la competenza degli allenatori, ma anche dalla capacità delle ragazze. "La politica di puntare sul vivaio" dicono dalla dirigenza "ha permesso a diverse ragazze di fare esperienza in prima squadra e porla in Under 17. Nel contempo, dall'under 14 sono state chiamate diverse giovani che hanno sempre risposto alla grande. Le ragazze crescono giorno dopo giorno, grazie all'impegno e al lavoro svolto in palestra. I nostri coach sanno insegnare basket ma anche educare e motivare. Il clima in tutta la società è di armonia, di serenità e di divertimento. I risultati sono la più naturale conseguenza".

BFB UNDER 17 - COLLEGE BK BORGOMANERO: 69 -38 (18-11/33-21/43-31).

Bfb: Dini, Natrella 3, Ceria 10, Riccini, Musso 3, Peretti 3, Rabbachin 11, Strobino 17, Habti 15, Bonacci 7. All. Riccini, ass. Merlo