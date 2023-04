Gruppo Marazzato, alla fiera Maison & Loisir di Aosta focus sulla bonifica dell'amianto

La filiale valdostana del Gruppo Marazzato sarà presente con uno stand alla fiera della casa e del tempo libero in programma ad Aosta dal 28 aprile al 1° maggio, dove illustrerà in particolare i servizi relativi al trattamento dell’amianto e dei serbatoi.

Il Gruppo Marazzato sarà presente alla fiera Maison & Loisir che si terrà ad Aosta dal 28 aprile al 1° maggio. All’edizione 2023 del “salone dell’abitare”, il Gruppo darà spazio ai tanti servizi offerti per aziende e cittadini, con un‘attenzione particolare a quello inerente lo smaltimento di amianto per privati, imprese e condomini.

Il Gruppo Marazzato, specializzato nella gestione dei rifiuti industriali, si occupa da anni di raccolta, trasporto e messa in sicurezza di piccole quantità di materiale con amianto a prezzi contenuti. L’attività si dimostra particolarmente utile in un momento come quello odierno, animato dalla transizione ecologica a 360 gradi.

Alla fiera Maison & Loisir il Gruppo Marazzato offrirà una panoramica completa dei servizi offerti, che oltre ai due appena descritti comprende anche la gestione di rifiuti speciali, le bonifiche ambientali, gli spurghi civili e industriali, le escavazioni a risucchio e le manutenzioni e ispezioni industriali.

Il Gruppo Marazzato darà visibilità anche al servizio di bonifica dei serbatoi, che si rivolge a tutti coloro che abbiano cambiato sistema di riscaldamento e si ritrovino ora con la necessità di smaltire un serbatoio di gasolio situato in giardino o nei pressi della propria abitazione. L’azienda è in grado di fornire anche servizi di recupero del serbatoio e all’occorrenza di inertizzazione o conversione ad altri usi, come per esempio alla raccolta di acqua o altri liquidi.

La presenza alla kermesse vuole sottolineare ancora una volta il profondo legame con il territorio dove l’azienda è nata grazie all’intuizione e all’impegno di Lucillo Marazzato, che proprio in Valle D’Aosta si è trasferito dal Veneto dando il via a un’attività che oggi conta oltre 70 anni di storia.

Ad Aosta saranno presenti anche Andrea Sinigaglia, Roberto Iatì, Claudio Vona e tutto il team che ancora opera nella sede locale del gruppo e che accoglierà curiosi, amici e potenziali clienti per tutta la durata della manifestazione.

Per avere maggiori informazioni e richiedere preventivi riguardo la bonifica di amianto e lo smaltimento serbatoi si può visitare il sito www.aosta.gruppomarazzato.it.