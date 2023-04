A Spazio HYDRO a Biella, il concertone della Liberazione

Oggi, lunedì 24 aprile, nella data esatta in cui Biella si liberò dalla dittatura nazifascista, il nuovo spazio HYDRO ospiterà un lungo programma di festa in musica e di riflessioni sui valori ancora vitali a 78 anni da quelle giornate di lotta per riconsegnare l'Italia alla democrazia e alla libertà.

Il Concertone della Liberazione è un iniziativa di ARCI Comitato Biella-Vercelli-Ivrea, in partnership e cofinanziamento con ANPI e Better Places APS - Spazio HYDRO.

Il progetto è reso possibile grazie anche al contributo di Fondazione CRBiella e del Comune di Mongrando.

L’ingresso è riservato a soci ARCI e ANPI e che sarà possibile aderire o rinnovare la tessera 2023 all’ingresso.