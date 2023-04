PNRR, oggi la presentazione in Regione dell'avanzamento dei progetti in Piemonte

Oggi, lunedì 24 aprile 2023, alle ore 10 nel Grattacielo Piemonte, via Nizza 330 a Torino (Sala Giunta, 40° piano), sarà presentato il nuovo sito Internet per la presentazione e il monitoraggio in tempo reale dello stato di avanzamento dei progetti del Pnrr che hanno la regia della Regione Piemonte.

Interverranno il Presidente della Regione e, in videocollegamento, il Ministro per gli Affari europei, le politiche di coesione e il Pnrr.