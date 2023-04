I quadri di Giuliana Bosusco in esposizione al Caffè degli Artisti

Sin dalla sua apertura, il Caffè degli Artisti – posizionato al lato sinistro di piazza Duomo a Biella – ha ospitato artisti di ogni genere. Da questo mese, il locale ospiterà una nuova mostra: si tratta de “La Visione dell’Invisibile”, composta dalle opere in collages realizzate dall’artista Giuliana Bosusco. “I miei collages nascono da interrogativi sull'uomo, sulla vita, sulla morte e sulla funzione fondamentale dell'arte in quanto traghettatrice verso una comprensione più profonda e più ampia dell'esistenza” spiega l’artista. “Dietro ad ogni mio collage c'è sempre un lungo lavoro di ricerca del materiale idoneo da ritagliare a seconda dell'ispirazione; ogni pezzetto di carta incollato ha un suo perché, un suo senso, e si colloca in modo armonico dentro la composizione. Si genera così un nuovo soggetto che vuole raccontare qualcosa del nostro stare al mondo”.

I collages esposti sono frutto di una libera interpretazione di Giuliana del poetico, surreale ed enigmatico romanzo Le città invisibili di Italo Calvino, di cui ricorre quest'anno il centenario della nascita: “Con questa opera, Calvino, riesce a farci uscire da un banale e spesso insensato quotidiano, inventando e costruendo nuovi mondi con la sua fervida immaginazione. Questo romanzo mi affascina e mi ispira ogni volta per le immaginifiche città descritte, per la sottile ironia e lo spessore filosofico dei dialoghi tra Marco Polo e Kublai Khan e per le infinite riflessioni che suggerisce; in queste città è rappresentato tutto, sono l'emblema del nostro mondo, della nostra vita e delle sue contraddizioni. Due collages sono anche ispirati alle poesie di Emily Dickinson e Sylvia Plath, e questo succede perché il nostro mondo interno è fluido, da cosa nasce cosa in un continuo interscambio, proprio come le città di Calvino che sono in eterno rimaneggiamento. Il nostro mondo immaginario è invisibile ma senza questo invisibile non ci sarebbero poesia, sogno e speranza”.

Chi è Giuliana Bosusco?

“Per anni, ho ascoltato l'animo umano con empatia, curiosità e stupore, sentimenti con i quali guardo il mondo e mi avvicino all'arte. Coltivo vari interessi - tra cui la pittura - e, in questo ambito, sono autodidatta. Nella mia ricerca personale e artistica ho inizialmente dipinto con acquerelli ma, ultimamente, preferisco esprimermi attraverso la tecnica del collage”. Alcuni riconoscimenti: selezione alla mostra collettiva "Per Grazia Ricevuta" organizzata dalla Fondazione Teatri delle Dolomiti di Belluno; partecipazione alla mostra collettiva "Panorami Interiori" a Villa Giulia di Verbania; alcuni acquerelli sono presenti nella galleria online della rivista "Artedossier" e un collage è sul sito della Fondazione Amedeo Modigliani di Roma; l’artista è presente nel calendario 2022 del Comune di Muzzano e nella sezione arte del sito di biellaclub. Ha inoltre pubblicato le sue poesie su varie Antologie: la poesia "Suoni" ha vinto il concorso "Guido Gozzano" a Terzo (AL) nel 2004 e il libricino di otto racconti su alcuni pittori che ama (I miei pittori, Edizioni Famedi, 2004) ha vinto il Premio Letterario Cesare Pavese 2005 per la Saggistica Edita, a Santo Stefano Belbo (CN).

I quadri sono visibili in qualsiasi momento di apertura del locale. Caffè degli Artisti si trova a Biella, in via Duomo 6.

Per informazioni sull’artista: Giuliana Bosusco Cell. 333 4688294 - giulianabosusco@libero.it Instagram: @atupertuarte/ FB: Giuliana AtupertuArte

Per info e prenotazioni Caffè degli Artisti: Cell. 340 4627077 www.facebook.com/ArtCoffeeBiella www.instagram.com/artisti_del_caffe www.caffedegliartisti-biella.com