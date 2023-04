Valanga nel canalone Coolidge sul Monviso, tutti salvi i quattro scialpinisti coinvolti

Valanga in alta Valle Po, sul Monviso, ma non come inizialmente comunicato nella zona del Rifugio Andreotti, quindi sul versante sud del Re di Pietra, bensì sul versante nord, dalla parte del Canalone Coolidge, da dove si è staccata la massa nevosa.

Fortunatamente sono tutti salvi i quattro scialpinisti, di nazionalità francese, rimasti coinvolti attorno alle 8.30 di questa mattina 24 aprile. Un illeso, due feriti in codice verde, e uno in codice giallo, non in pericolo di vita.

La valanga ha sepolto uno dei partecipanti, trascinando gli altri verso valle per circa un centinaio di metri. Mentre decollava l'eliambulanza e le squadre a terra si portavano in piazzola a supporto, il sepolto è stato estratto dai compagni in autosoccorso grazie all'uso di pala, sonda e Artva.

Nonostante il forte vento che ha ostacolato le operazioni, l'equipe dell'eliambulanza ha effettuato il recupero. Ingente il dispiegamento dei soccorsi: dai vigili del fuoco, intervenuti con il nucleo SAF e l'elicottero Drago 66, ai tecnici del soccorso alpino di zona. Intervenuto anche l'elicottero del 118 con i sanitari a bordo, che hanno provveduto a stabilizzare i tre feriti e a trasportarli in ospedale per le cure necessarie.