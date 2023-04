Alcuni passanti notano una persona a terra e lanciano l'allarme. È accaduto ieri, 23 aprile, a Biella: sul posto, oltre ai Carabinieri, anche il personale sanitario del 118 che ha assistito il 54enne, in evidente stato di ubriachezza.

In seguito, è stato trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso. Nella caduta avrebbe riportato alcune escoriazioni.