Runner si infortuna alla Mosso Vertical Mille, in azione il Soccorso Alpino (foto di repertorio)

Intervento del Soccorso Alpino a Valdilana nella tarda mattinata di ieri, 23 aprile, per recuperare un runner, rimasto infortunato nel corso della Mosso Vertical Mille.

L'incidente è avvenuto in una zona impervia del percorso. Sul posto si è portata una squadra di terra che ha raggiunto l'uomo di circa 55 anni, subito imbarrelato e portato a valle. In seguito, è stato assistito dal personale sanitario del 118 e caricato sull'ambulanza in direzione del Pronto Soccorso.

Lo stesso ha lodato la professionalità dimostrata dal personale del Soccorso Alpino e da tutta l'organizzazione della manifestazione sportiva.